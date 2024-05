As perspectivas da Audi foram abordadas pelo escritor especialista Lawrence Barretto em seu artigo para o site oficial da Fórmula 1, que acredita que a marca alemã tem muitas opções mesmo que Carlos Sainz decida não aceitar a sua oferta.

Segundo Barretto, manter Valtteri Bottas ou Zhou Guanyu no time ao lado de Nico Hulkenberg não é uma opção provável, mas Esteban Ocon, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda também podem ser sérios candidatos à vaga.

“E a escolha curinga seria o tetracampeão mundial Sebastian Vettel – o alemão estaria interessado no projeto – mas entendo que sua contratação seja extremamente improvável”, afirma o artigo do especialista.

Vettel integrou a F1 entre 2007 e 2022, disputou 299 corridas, conquistou quatro títulos mundiais e 53 vitórias, além de 57 poles e 122 pódios.

Desde a sua aposentadoria, surgiram rumores de que o retorno do alemão está nos planos. O piloto de 36 anos testou recentemente o carro da Porsche de Le Mans, mas não estará presente nas 24 Horas deste ano.

