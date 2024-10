Em meio à crise na fábrica de motores da Renault na Fórmula 1, em Viry-Châtillon, o repórter Joe Saward, veterano e renomado jornalista da categoria, informa que ouviu "de uma boa fonte" que a Cadillac recentemente adquiriu a propriedade intelectual das unidades de potência 'descartadas' pela Alpine para a futura era de regulamentos da elite global do esporte a motor, que se iniciará na temporada 2026.

A partir de 2026, a competição terá novas regras, especialmente de motor, com a unidade sendo 50% elétrica e 50% a combustão. A Renault, proprietária da equipe Alpine, vinha trabalhando no novo projeto, mas a cúpula da montadora francesa optou por não ir adiante com o plano e sua escuderia de F1 deve ser cliente da Mercedes, conforme apurou o Motorsport.com. A decisão gerou fúria na fábrica de Viry, mas agora surge a informação de Saward, dando conta da possível 'cartada' da Cadillac.

A marca norte-americana, propriedade da General Motors (GM), é aliada da equipe Andretti, também dos Estados Unidos, na empreitada do time em busca de entrar na categoria, o que não foi aprovado pela Liberty Media, dona da F1. Isso pode mudar com a aquisição da propriedade intelectual da Renault?

A ideia da GM caminharia nesse sentido, com a referida compra podendo até adiantar os planos da gigante americana, cujo discurso vinha girando em torno de ter sua própria unidade motriz nos carros da hipotética Andretti F1 em 2028. Com a aquisição, este prazo pode ser adiantado -- e até 'melhorado'.

Isso porque o 'abandonado' projeto de motor da Renault para 2026 vinha mostrando sinais positivos de competitividade, segundo fontes do paddock. Além disso, na perspectiva da Cadillac, a compra seria uma 'segurança' com relação ao projeto de entrar na F1 como fabricante de unidades de potência -- a marca dos Estados Unidos tem o desejo de concretizar seu ingresso na categoria independentemente da Andretti, ou seja, a aquisição pode ser muito conveniente para a marca até em caso de não à equipe.

