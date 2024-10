O domínio da Ferrari no GP dos Estados Unidos ocorreu em um fim de semana em que ela se destacou de seus rivais por não trazer nenhuma atualização. Ou, para ser mais preciso, nenhuma que tenha sido oficialmente declarada nos documentos da Fórmula 1.

Com os adversários mais próximos, McLaren, Red Bull e Mercedes, todos introduzindo desenvolvimentos na pista de Austin, a folha de apresentação oficial da FIA, que detalha as mudanças, não mostrou nenhum ajuste no carro da Ferrari.

Mas isso não conta a verdadeira história da abordagem dos italianos para o fim de semana nos Estados Unidos, pois há certos ajustes que as equipes podem fazer e que não precisam ser declarados.

O artigo 19.1c) dos regulamentos esportivos da F1, que abrange os itens que as equipes devem informar à FIA, afirma que isso inclui "todos os principais componentes e conjuntos aerodinâmicos e de carroceria que não tenham sido executados em uma competição ou TCC [teste] anterior e que se destinem a ser executados na competição".

De fato, depois de ver Charles Leclerc e Carlos Sainz terminarem em primeiro e segundo lugar, o chefe da equipe, Fred Vasseur, repetiu várias vezes que, só porque nenhuma atualização foi declarada, isso não significa que a Ferrari não tenha nenhuma.

"Não é porque não estamos declarando algo que não estamos trazendo algo", disse ele. "Temos que deixar claro que as atualizações são sobre a forma externa".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

A Ferrari não entrou em detalhes sobre o que exatamente havia de novo em Austin, mas especula-se a possibilidade de que ela tenha trazido algumas asas dianteiras com novas especificações.

Embora, externamente, elas sejam idênticas às que foram apresentadas pela primeira vez em Singapura, os especialistas sugerem que a Ferrari passou algum tempo desde a última corrida trabalhando na otimização de sua construção para ajudar a explorar mais a elasticidade aerodinâmica.

Em uma temporada em que ter uma asa dianteira mais flexível foi fundamental para equilibrar melhor o carro - ajudando a lidar com as características de subviragem em baixa velocidade e sobreviragem em alta velocidade dos atuais carros de efeito solo - a Ferrari talvez tenha sido cautelosa demais no início da temporada.

E, apesar de, em particular, achar que os outros estavam ultrapassando demais os limites do grau de flexão, os recentes esclarecimentos da FIA de que esse comportamento é permitido abriram a porta para que Maranello também seguisse esse caminho.

Uma asa flexível mais otimizada não é algo que transformará um carro, mas, em uma temporada em que as diferenças entre as equipes são tão próximas, é um detalhe que pode ter um impacto importante no desempenho.

Abordando a questão de uma boa asa dianteira flexível depois do que vimos em Austin, Vasseur disse: "É claro que não é algo que muda o jogo, mas hoje estamos em uma situação em que cada centésimo de segundo está fazendo a diferença".

"Na classificação, tínhamos dois ou três carros atrás de nós por menos de um décimo, e isso significa que, se esses detalhes ou outros forem reduzidos a centésimos de segundo, temos que fazer isso".

O novo design da asa que apareceu originalmente em Singapura é uma evolução de seu antecessor, com muitas das características de design mantidas, embora mais deliberadas em sua abordagem.

Em termos de mudanças reais no design da asa, além das mudanças óbvias na geometria do flap, o design da transição em forma de 'colher' do centro do avião principal foi alterado. Isso, por sua vez, proporcionará uma reação aerodinâmica diferente do conjunto da ponta.

Enquanto isso, a seção externa dos flaps foi reprojetada no ponto em que eles se encaixam na placa de extremidade. Isso foi feito para melhorar o efeito de outwash que está sendo gerado e alterar a esteira gerada pelo conjunto de rodas e pneus atrás.

As novas pontas são muito mais arredondadas (imagem à esquerda, acima) e o trabalho de metal de suporte que havia sido empregado anteriormente foi deixado de lado, o que, consequentemente, alterará seu comportamento dinâmico.

A Ferrari também está, sem dúvida, se beneficiando de uma asa projetada com maior capacidade de explorar a aeroelasticidade, dada a aprovação da FIA para as soluções apresentadas por seus rivais nas últimas corridas.

