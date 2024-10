Charles Leclerc venceu a corrida de domingo do GP dos Estados Unido da Fórmula 1, tornando a terceira vitória do piloto monegasco na temporada, com Max Verstappen e Lando Norris em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

O piloto da Ferrari está agora 79 pontos atrás de Verstappen no campeonato e ainda tem uma pequena chance de ganhar o título do campeonato de pilotos.

Quando perguntado sobre a possibilidade de vencer o campeonato de pilotos este ano, Leclerc respondeu: "Quero dizer, nunca devemos dizer nunca".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No entanto, o piloto monegasco admitiu que a Scuderia ainda mantém uma chance muito maior de vencer o campeonato de construtores da F1.

"Se fizermos tudo perfeitamente até o final da temporada e formos melhores que a McLaren, podemos vencer o campeonato".

"Para o campeonato de pilotos, mesmo se fizermos tudo perfeitamente, precisaremos de um pouco de sorte. Mas continuarei acreditando nisso até que se torne matematicamente impossível", conclui.

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!