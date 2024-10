A temporada 2024 da Fórmula 1 vai se aproximando do fim e, aos poucos, Max Verstappen vai encaminhando a conquista do tetracampeonato. E, para o ex-piloto Ralf Schumacher, se Lando Norris quer 'estragar a festa' do holandês, ele precisa mudar sua atitude.

No último fim de semana, no GP dos Estados Unidos, a McLaren chegou como uma das favoritas para a etapa, com Norris tendo a chance de reduzir a vantagem de Verstappen na ponta. Mas o que se viu foi completamente diferente.

Na sprint do sábado, Verstappen venceu e conseguiu aumentar um pouco sua vantagem no Mundial. E, no domingo, o britânico demorou dez voltas para ultrapassar o rival, mesmo tendo um carro melhor. Mas, graças à punição que tomou, viu o tricampeão terminar novamente à sua frente.

Com 146 pontos ainda em jogo nas cinco etapas restantes da temporada 2024, Verstappen sai de Austin com 57 de vantagem para Norris, cinco a mais do que no início do último GP. E, segundo Schumacher, caso o britânico queira mesmo brigar pelo título, certas coisas precisam mudar.

"Ele precisa se tornar mais agressivo para dar conta de Max Verstappen", disse Schumacher à Sky Sports Alemanha. "Qualquer outra coisa não vai funcionar. A largada [em Austin] foi boa na verdade, mas aí ele freia com cuidado em excesso, muito cedo, porque ele tem medo de ir além e perder a tangência da curva".

"Lando precisa urgentemente trabalhar nisso. Falta nele essa determinação final. Max Verstappen já fazia isso desde o kart".

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!