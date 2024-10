Ainda resta uma vaga no grid graças à antecipação da Sauber/Audi na Fórmula 1. Como se sabe, a contratação de Nico Hülkenberg foi anunciada logo no início, mas a identidade do outro piloto ainda é desconhecida, com a disputa com quatro principais nomes: Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Mick Schumacher.

"Eu não descartaria a possibilidade de Franco estar no grid no ano que vem", disse o chefe de equipe da Williams, James Vowles, acrescentando a retomada de Franco Colapinto na classificação por pontos em Austin.

Mattia Binotto também foi questionado sobre a situação do argentino, mas o italiano foi vago quando perguntado pela Viaplay em Austin: "Estamos olhando para o futuro e tentando construir uma equipe".

Valtteri Bottas havia dito anteriormente que era quase certo que ele estaria no grid em 2025, mas nos últimos dias o finlandês deixou sua posição mais clara e agora é mais provável que o piloto de F1 seja mandado embora da equipe.

"Ouvi dizer que Bottas retornará à Mercedes como piloto de testes em 2025", disse o ex-piloto de F1, Ralf Schumacher, ao jornal alemão Blick no domingo, o que também significaria que o finlandês poderia tentar sua sorte em outras categorias.

