Carlos Sainz e a Ferrari disseram que a FIA precisa acelerar seu processo de tomada de decisão depois de uma bagunça "desnecessária" no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Durante o período inicial do safety car, desencadeado pelo acidente de Nicholas Latifi, o espanhol saiu dos boxes muito perto da pista do rival da Red Bull, Sergio Pérez. E apesar de estar à frente na linha que define quem tem posição na fila, ele perdeu o terceiro lugar na pista quando o mexicano acelerou na curva 2.

A Ferrari falou com o controle de corrida sobre a situação, já que Sainz estar à frente na linha do safety car significava que Pérez deveria devolver a posição. Apesar das imagens de televisão serem claras que Carlos estava realmente à frente, a FIA atrasou a decisão sobre o assunto e não foi resolvido até depois do reinício. Ou seja, isso não permitiu o espanhol desafiar Max Verstappen, que estaria à frente dele.

Sainz não ficou feliz com a situação, pois sentiu que era muito ruim para as corridas.

"No final, criamos uma bagunça que para mim é desnecessária", disse ele. "Ficamos seis voltas atrás do safety car e havia milhões de oportunidades para Checo me deixar passar e fazer uma boa luta no reinício."

"É exatamente esse tipo de coisa que, como esporte, precisamos continuar melhorando, porque acho que precisamos simplificar as coisas e torná-lo mais rápido e fácil para todos entenderem, e até mesmo para os pilotos correrem com ele de forma muito mais clara."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, concordou que a FIA foi muito lenta em tomar a decisão e, consequentemente, isso foi injusto com Sainz.

"Acho que levou um pouco de tempo para eles decidirem e entregarem isso aos comissários", comentou o italiano. "Finalmente, tomaram a decisão quando o carro de segurança estava indo aos boxes e era tarde demais para trocar antes do reinício. Então não é uma culpa, mas parece que nesses tipos de decisões, precisamos acelerar porque era óbvio e direto."

"Creio que poderia ter sido feito de forma diferente e acho que teria sido importante fazê-lo de forma diferente. Teria sido muito mais justo e equitativo trocar a posição antes do recomeço, porque essa era a posição certa para ter e também para a batalha na pista."

Sainz reiterou que o assunto era algo que precisa ser tratado com a FIA para garantir que não haja problemas repetidos no futuro.

"Esta é a nossa prioridade número um agora que precisamos conversar com a FIA", disse o espanhol. "Basicamente, Checo perdeu a oportunidade de lutar comigo na relargada e eu perdi a oportunidade de lutar com Max."

"Tivemos muitas voltas para fazer isso. A FIA não nos permitiu, e acho que pelo bem das corridas e pelo bem da F1, esse tipo de coisa precisa acontecer mais rápido e com mais eficiência", concluiu.

