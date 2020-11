Daniel Ricciardo disse que ficou 'enojado' com os replays da transmissão da Fórmula 1 do acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein durante o longo período com bandeira vermelha, que ele disse ser "completamente desrespeitoso".

A Haas de Grosjean foi parar na barreira na saída da curva 3 na primeira volta, após o contato com a AlphaTauri de Daniel Kvyat, e o carro foi dividido ao meio com o impacto, com a célula de sobrevivência em chamas.

O francês conseguiu se libertar antes de ser levado ao hospital com suspeitas de costelas quebradas e pequenas queimaduras nas mãos e tornozelos.

A corrida foi interrompida enquanto os reparos eram realizados nas barreiras, e vários pilotos puderam ser vistos assistindo às imagens do incidente.

Falando após a corrida para a rede holandesa Ziggo Sports, Ricciardo criticou a F1 por mostrar repetidamente as imagens do acidente de Grosjean, explicando que foi "falta de consideração" para sua família.

"Quero expressar minha repulsa e decepção com a Fórmula 1", disse o piloto da Renault. "A forma como o acidente de Grosjean foi transmitido continuamente, os replays, foi completamente desrespeitoso e sem consideração para com sua família, para todas as nossas famílias assistindo.”

"Íamos correr de novo em uma hora e toda vez que víamos a TV era uma bola de fogo e seu carro é cortado pela metade.”

"Quero dizer, podemos ver isso amanhã, não precisamos ver hoje.”

"Para mim, foi entretenimento e eles estão brincando com todas as nossas emoções e eu achei muito nojento.”

"Espero que alguns outros pilotos tenham falado. Mas se não é assim que todos nós realmente nos sentimos, eu ficaria muito surpreso."

O piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, disse que deveria haver "um limite" na maneira como as repetições de acidentes graves são transmitidas.

“Quando há um acidente, quando acaba sendo bom para os pilotos, eles gostam de repetir isso”, disse Bottas.

"Eu me sinto como gente, os espectadores querem ver. Mas também há um limite.”

"Poderia ter sido um pouco diferente, há um limite para isso.”

"Eu estava assistindo a tela porque queria ver o que aconteceu. Assim que vi, tentei evitar, mas estavam reproduzindo em todos os lugares.”

"Eu não sei, talvez seja uma questão para as pessoas que estão assistindo, os fãs, se eles querem ver 20 replays disso ou não."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acrescentou que é importante que a FOM seja "transparente" ao mostrar as imagens.

“Se a FOM não está exibindo, então alguém vai ter um telefone celular lá e filmar, e você precisa ser transparente”, disse ele.

"Essas imagens eram assustadoras e explícitas, mas se você não for transparente como organização, está apenas correndo o risco de que outra pessoa mostre coisas que estão além do seu controle."

