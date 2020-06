Ricciardo: F1 teria temporada "legítima" com pelo menos 10 provas

O calendário de 2020 da Fórmula 1 conta com apenas oito provas garantidas, mas a F1 espera anunciar novos GPs, buscando expandir a temporada para até 18 provas até o final do ano. Mas, apesar da expectativa de um 2020 reduzido, em comparação ao cronograma original, Daniel Ricciardo acredita que, com 10 etapas, a F1 terá em mãos um campeonato "legítimo".

A sequência de oito corridas anunciadas termina com o GP da Itália em Monza, marcado para 06 de setembro. Mas, no momento, outras duas pistas italianas, Mugello e Ímola, estão fazendo campanha para receber provas em 2020.

Falando com o podcast oficial do GP da Austrália, In the Fast Lane, Ricciardo explicou porque ele vê 10 com o número mágico para essa temporada.

Para ele, seria um número racional de corridas para declarar uma temporada como "legítima", coroando um campeão mundial sem a necessidade de um asterisco ao lado.

"Assim, eu diria que seria legítimo", disse. "Se fizéssemos apenas quatro ou cinco corridas, talvez não seria. Mas se conseguirmos dez ou mais, há corridas suficientes para coroar um campeão, pelo menos para mim".

"Obviamente, a atmosfera será diferente no paddock sem os fãs, pelo menos na primeira parte da temporada, mas a realidade é que vamos estar correndo. Os mesmos pilotos, com os mesmos carros. Para mim, a competição não vai mudar".

Apesar de estar animado para correr novamente após a incomum longa pré-temporada, Ricciardo admitiu que há uma coisa que ele não está tão animado para ver na volta da F1 - os constantes testes nasais, como parte das precauções contra a Covid-19.

"Uma coisa que não estou tão animado, porque já passei por isso, são os testes de Covid com aqueles cotonetes nasais... eles não são legais", disse.

"E teremos que fazer mais uns 30 ao longo do ano. Eu não gostei nada disso. É algo que eu sei que vai acontecer, mas estou longe de estar animado por isso", concluiu.

