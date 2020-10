O australiano Daniel Ricciardo é um piloto muito ativo nas redes sociais, e frequentemente usa sua plataforma como uma forma de diário, dando suas opiniões sobre os mais diversos assuntos referentes ao esporte. Recentemente, ele postou no Twitter um relato onde elenca seus cinco oponentes mais subestimados na Fórmula 1, e com algumas comparações curiosas.

Um dos nomes que conta nesta lista é Vitantonio Liuzzi. O italiano foi campeão mundial de kart em 2001 e teve um grande domínio na F3000 em 2004 antes de correr na F1 entre 2005 e 2011, com algumas interrupções no caminho. No total, ele pontuou apenas nove vezes em 80 GPs disputados entre Red Bull, Toro Rosso, Force India e Hispania.

Liuzzi e Riccardo andaram juntos por nove etapas dentro da equipe espanhola, com um carro que ficava no fundo do grid constantemente devido a falta de desempenho. O italiano, atualmente com 38 anos, não corre desde 2017.

"As pessoas sempre descrevem ele como um dos melhores pilotos de kart que já existiram. Quando eu era jovem e corria no kart, até nas revistas australianas, era o Liuzzi que aparecia nos anúncios, como um Schumacher do kart na época. Ele chegou à F1 depois de muito desenvolvimento, mas os resultados não vieram. Não deu certo".

"E ele era rápido. Isso me fez abrir os olhos quando era novato na HRT. Ele estava no fim da carreira dele na F1 e agora posso admitir que talvez o tenha subestimado um pouco, sua velocidade me surpreendeu. Possivelmente ele estava prejudicado pelo ritmo do carro, mas sua capacidade de conduzir o carro em uma curva me impressionou".

"Lembro-me de Budapeste no meu primeiro ano, 2011, pensei que fiz uma volta perfeita na qualificação e, mesmo assim, ele estava na minha frente, então vi que ele era rápido! Pura velocidade, tirou 100%".

O australiano também foi só elogios a Roberto Merhi, que participou de 14 GPs em 2015 com a Manor. O caminho dos dois se cruzou pela primeira vez em 2007 na Fórmula Renault 2.0 Itália, quando o espanhol terminou em quarto e o australiano em sexto, atrás de um trio de membros da Academia da Red Bull.

Após sua saída da F1, Merhi deu um passo atrás e voltou a disputar a então GP2 e, mais recentemente, correu pelo Campeonato Mundial de Endurance.

"Merhi fez apenas um ano na F1, em 2015, mas antes corremos na Fórmula Renault em 2007, quando cheguei na Europa. Fomos os melhores estreantes do ano, apesar dos carros não serem os mais competitivos. No ano seguinte, fizemos a Eurocup com Bottas no grid, mas, na minha cabeça, Merhi era a principal ameaça".

"Ele era um pouco como Max [Verstappen] no sentido dele ser capaz de pilotar o carro até o limite com um controle fantástico. Ele tinha a velocidade e a coragem para correr riscos, e eu me sentia melhorando com ele. Acho que as coisas começaram a desandar para ele quando o gerenciamento de pneus se tornou um fator".

"Seu estilo combinava mais com a Fórmula Renault, porque era a melhor maneira de conduzir esses carros. Ele tinha um estilo perfeito, o que era impressionante, mas não conseguiu replicar na F1. Os pneus eram mais sensíveis e frágeis. Acho que essa abordagem não funcionou".

Os outros três pilotos mencionados por Ricciardo foram Jules Bianci, o campeão de 2009 Jenson Button e Marcus Ericsson.

