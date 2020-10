Após sete anos de sua última corrida na Fórmula 1, no GP da Alemanha de 2013, o autódromo germânico de Nurburgring volta à elite do esporte a motor mundial neste fim de semana, com o GP de Eifel de 2020.

Tanto anos fora do calendário fazem com que Nurburgring quase possa ser considerada uma nova pista, uma vez que a atual geração de carros de F1 equipada com motores V6 turbo híbridos nunca correram no circuito alemão.

Neste fim de semana, o clima tem tudo para ser determinante, com probabilidade de chuva e baixas temperaturas. A precipitação frequente em Eifel também significa que o asfalto fica escorregadio, uma vez que qualquer borracha é frequentemente tirada da pista pela água.

Além das 'atrações climáticas', que incluem fortes ventos, as atenções estarão voltadas para o britânico Lewis Hamilton, que tenta igualar o recorde de triunfos de Michael Schumacher na F1 exatamente na 'casa' de seu antecessor na Mercedes.

Mas não é só o 'reinado' da F1 que vai agitar a prova deste domingo. Também é importante ficar de olho no mercado, já que há expectativa por anúncios para a temporada 2021. Por isso, o Motorsport.com te mostra o que está em jogo no GP de Eifel:

*Os horários das atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

O 'posto' de maior vitorioso da F1

Caso triunfe em Nurburgring, Hamilton subirá no lugar mais alto do pódio pela 91ª vez, igualando a marca de Schumi justamente no país de seu 'rival'. Mas ele terá a concorrência do companheiro finlandês Valtteri Bottas, que chega embalado após o triunfo no GP da Rússia.

As vagas da Alfa Romeo

Já que falamos de Schumi, é importante lembrar que o filho do heptacampeão, Mick Schumacher, que lidera a Fórmula 2, pode ser confirmado na Alfa Romeo para 2021 neste fim de semana. O mesmo vale para o finlandês Kimi Raikkonen, que ficaria na equipe. Será?

A reação de Red Bull e Honda

Nos últimos dias, o anúncio de que a Honda deixará a F1 no fim de 2021 'balançou' o paddock. Entretanto, a montadora diz estar focada em impulsionar a Red Bull a vitórias enquanto estiver na categoria. Será importante observar o próximo capítulo, já que os dias estão contados.

A luta de Kvyat para ficar na AlphaTauri

Fortemente ameaçado pelo japonês Yuki Tsunoda na briga pela vaga na AlphaTauri, Daniil Kvyat 'acordou' em 2020 e superou o companheiro Pierre Gasly nos últimos dois GPs após vê-lo vencer na Itália. O russo precisa manter-se competitivo frente ao francês para seguir na F1.

A adaptação dos pneus ao frio

Com temperaturas entre 3ºC e 8ºC previstas para domingo, Nurburgring traz outro desafio. Em vez da preocupação com bolhas, recorrentes em 2020 e no modelo atual de pneus, o esfarelamento pode ser a bola da vez, já que deve ser mais difícil para os pilotos a realização do aquecimento dos compostos, o que pode causar problemas de aderência. E podemos ter chuva... Ventos fortes são esperados e certamente serão um desafio para os competidores.

Todas as notícias sobre o GP de Eifel de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!