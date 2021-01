F1: Sainz experimenta simulador da Ferrari pela primeira vez

Carlos Sainz Jr. teve sua primeira sessão no simulador da Ferrari nesta sexta-feira. O espanhol, que está em Maranello para começar a se preparar para o ano, teve seu primeiro contato com o carro 2021 através do Ferrari 'Spider', nome do simulador.

Sainz chegou na Itália na terça-feira e tem trabalhado com a Scuderia e participado de reuniões com seus novos colegas. Só nesta sexta-feira, teve mais de seis horas de reuniões.

Em um vídeo publicado na conta da Ferrari no Twitter, o madrilenho destacou o quanto está animado ao ver a equipe trabalhando duro para se preparar para a temporada.

"Olá a todos, olá de Maranello! Finalmente estou aqui, trabalhando com todos os engenheiros, com todas as pessoas aqui. Estou conhecendo muitos rostos novos, muitos nomes novos. Vai ser difícil memorizar todos, mas eu chego lá. Tive seis horas e meia de reuniões, foi animador ver todos trabalhando duro para este ano.”

Além disso, a sexta-feira é um dia especial para Sainz, que na tarde ele teve a oprtuidade de testar o famoso 'Spider' da Ferrari e entrou no simulador para ter as primeiras sensações do carro de 2021 da Fórmula 1 e começar a contribuir com o projeto.

