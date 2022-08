Carregar reprodutor de áudio

Leclerc lutou para voltar ao quinto lugar depois de ser forçado a fazer um pit stop no começo da corrida, em razão de uma viseira que ficou presa no duto de freio do carro. Depois, ele foi chamado para os boxes para trocar os pneus quando restavam duas voltas no GP da Bélgica, para tentar marcar o ponto extra da volta mais rápida, que acabou não dando certo, pois Verstappen que ficou com esse ponto extra.

Embora Leclerc ultrapassou Fernando Alonso ao sair dos boxes, Alonso o ultrapassou de volta na Kemmel Straight, comprometendo Leclerc na volta final.

Leclerc foi seis décimos de segundo mais lento que a marca de Verstappen e, enquanto recuperava a quinta posição de Alonso usando o DRS, o piloto da Ferrari recebeu uma penalidade de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane na parada final que o deixou em sexto lugar.

Leclerc negou sentir qualquer frustração com a Ferrari pela decisão tardia de parar e assumiu toda a culpa pela penalidade, dizendo que "não tem nada a ver com a equipe".

“No final, é mais frustrante ver a diferença de ritmo que havia entre a Red Bull e nós, que é o que precisamos trabalhar”, disse Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Max Verstappen saiu de 13º no grid para vencer a corrida com 17 segundos de vantagem, ampliando sua a liderança no campeonato de pilotos para 98 pontos para o segundo colocado, Charles Leclerc, com oito corridas restantes.

Verstappen exibiu um ritmo forte ao longo do fim de semana de corrida em Spa, marcando o melhor tempo na classificação por seis décimos de segundo. Mas não largou na pole, por conta de panalização pela troca de componentes da unidade de potência.

“Se você olhar para a Red Bull, eles estavam em outro nível e encontraram algo neste fim de semana que é um pouco preocupante para nós”, disse Leclerc, que admitiu que o campeonato estava “definitivamente parecendo extremamente difícil agora” para a Ferrari.

“Por enquanto, não entendemos exatamente [isso]”, disse Leclerc.

“Eles ainda são extremamente rápidos nas retas, parece que não têm downforce, mas depois entram na curva e são tão rápidos quanto nós, ou mais rápidos.

“Então é um pouco preocupante.”

Durante a corrida, tiveram muitas conversas de rádio entre Leclerc e seu engenheiro, que perguntavam regularmente sobre opções de estratégia e qual pneu ele preferiria.

A certa altura, Leclerc perguntou à Ferrari por que eles considerariam colocá-lo tão cedo e parecia inseguro de seu pensamento, mas ele disse que não houve mudança na abordagem da Ferrari pelo rádio para discutir a estratégia.

“Não, sempre fizemos isso”, disse Leclerc. “Desta vez fomos um pouco mais claros porque estávamos um pouco em terra de ninguém e ninguém estava lutando conosco, então tivemos mais liberdade para falar sobre isso.”

