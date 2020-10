Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deveria ter realizado os dois primeiros treinos livres para o GP de Eifel, mas a neblina de Nurburgring forçou a categoria a cancelar as duas sessões práticas na Alemanha.

De todo modo, o dia teve notícias importantes para a F1, como a recusa da Mercedes a fornecer motores para a Red Bull. O Motorsport.com destaca os fatos mais importantes no SEXTA-LIVRE. Assista, curta, comente compartilhe e se inscreva no canal, ativando notificações.

