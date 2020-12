Sir Frank Williams, criador da equipe de Fórmula 1 que leva seu nome, deu entrada no hospital e está em condições estáveis, segundo informações divulgadas pela equipe nesta terça (15).

Williams, de 78 anos, fundou sua equipe para competir em categorias juniores de monopostos em 1966 e tornou-se um construtor na F1 no final dos anos 70. A primeira vitória da equipe veio em Silverstone em 1979. Sob sua direção, a Williams venceu sete Mundiais de Pilotos e nove de Construtores em uma carreira de mais de 50 anos.

Um comunicado divulgado pela equipe Williams diz: "Sir Frank Williams deu entrada recentemente no hospital, e está em condições estáveis. A condição médica de Frank é um assunto privado e, portanto, a família não irá divulgar novas informações neste momento".

"Pedimos respeito à privacidade da família. Divulgaremos novas informações no momento ideal"

Williams teve grandes danos em um acidente de estrada na França em 1986, que o deixou tetraplégico. Mesmo assim ele continuou gerenciando a equipe apesar de suas lesões. Ao lado do co-fundador Patrick Head, a Williams se tornou uma potência na F1 no final dos anos 80 e na década de 1990. Por sua contribuição, ele foi condecorado com o título de cavaleiro do Reino Unido em 1999.

A Williams encerrou sua associação com a equipe em setembro, logo após a venda para a Dorilton Capital.

