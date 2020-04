Steiner espera que Haas supere azar do GP da Austrália

As últimas duas passagens da Haas pelo GP da Austrália de Fórmula 1 não foram as melhores. Em 2018, rodas soltas após as paradas levaram Kevin Magnussen e Romain Grosjean a abandonar a prova em poucas voltas, quando ambos estavam em quarto e quinto antes das paradas. Em 2019, a história se repetiu, quando os problemas na parada do francês acabaram lhe custando o sexto lugar, tendo que abandonar poucas voltas depois de sair dos boxes.

Nos últimos quatro anos, o retrospecto da Haas não é muito bom. Em apenas duas ocasiões um dos carros conseguiu terminar a prova, com Grosjean e Magnussen conquistando um sexto lugar em 2016 e 2019, respectivamente.

Durante o início do final de semana da etapa de 2020, o chefe da equipe, Gunther Steiner, afirmou esperar que a má fase da Haas em Albert Park tenha finalmente chegado ao fim.

"Sempre viemos para cá preparados, mas os erros continuavam acontecendo", disse Steiner. "Dois anos atrás, quando tivemos problemas com ambos, foi um azar enorme, e no ano passado, a pressão para que isso não se repetisse consumiu a equipe a ponto de cometer o mesmo".

"Com sorte teremos superado isso, porque em 2018, após os erros aqui, não tivemos mais nenhum... até voltarmos para cá. No ano passado foi o mesmo. Não tivemos mais problemas. É como se tivéssemos algo aqui, mas, com sorte, vamos superar em 2020".

Em 2019, a Haas teve uma queda de rendimento com o carro, que levou a equipe a terminar o ano apenas na nona posição no mundial de construtores. Grosjean diz estar confiante que a equipe tenha resolvido os problemas com o novo chassis do VF-20, e sentiu que os testes deixaram a Haas em uma situação mais confortável para 2020.

"Definitivamente o carro é uma melhoria", disse Grosjean. "Tivemos reuniões boas com os engenheiros após os testes e olhamos tudo o que fizermos. Haviam três planilhas, muito teste, e tivemos resultados interessantes. Acho que isso é bom, e estamos mais prontos do que nunca".

Magnussen concordou com seu companheiro de equipe, mas foi cauteloso ao dizer que o sentimento é similar em todo início de temporada.

"Ainda somos uma equipe jovem, e com isso o ganho de experiência é constante", disse Magnussen. "Então a cada ano chegamos mais preparados e prontos. Todo ano é assim. Com o 2019 que tivemos, precisamos melhorar o nosso trabalho, para garantir que não iremos fazer o mesmo".

