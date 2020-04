O impacto do coronavírus continua se aproximando da Fórmula 1. Menos de 24 horas após dois membros da equipe americana serem colocados em isolamento após apresentar sintomas do Covid-19, a Haas confirmou que mais duas pessoas estão sob avaliação após sintomas similares apresentados durante a quinta-feira em Melbourne.

Com isso, chegam a cinco o número de membros do paddock da F1 que estão sendo testados, sendo o quinto parte da McLaren. A expectativa é que os resultados fiquem prontos ainda nesta quinta.

O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse: "Devemos ter os resultados hoje. Até lá, não sei de nada. Não quero especular, não sou médico. Torço para que seja negativo e que possamos continuar".

Os membros da Haas isolados incluem três mecânicos e um engenheiro, e há uma chance de que a equipe terá que mudar sua organização, caso eles não consigam voltar ao trabalho imediatamente.

"Planos alternativos são difíceis porque ninguém pode vir mais, não há tempo e nem permissão", disse Steiner. "Precisamos pensar em algo. Em corridas, você sempre encontra soluções, mas primeiro eu quero ter um problema antes de precisar buscar uma solução".

A F1 agora nervosa o resultado dos testes, com as autoridades médicas de Melbourne afirmando que há a possibilidade de colocar as equipes em quarentena se os resultados derem negativo. O governo afirmou que pediu agilidade nos resultados.

Enquanto isso, o mundo do esporte sofreu o seu maior impacto até o momento quando a NBA, liga de basquete americana, a mais importante da modalidade no mundo, anunciou a suspensão de sua temporada 2019-2020, após um dos jogadores, Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para o vírus.

Como o coronavírus está impactando o mundo do esporte a motor