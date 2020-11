Finlandês da Mercedes, Valtteri Bottas disse que ele e o companheiro britânico Lewis Hamilton, pole position, lutarão pela vitória no GP do Bahrein de Fórmula 1 com "configurações bastante diferentes" e está "surpreso" com a diferença entre os dois na classificação.

Bottas se classificou 0s289 atrás de Hamilton depois de bater Max Verstappen, holandês da Red Bull, nas últimas voltas do Q3. O finlandês vai largar ao lado de seu companheiro na primeira fila na corrida de domingo.

Bottas revelou que tem um set-up diferente do de Hamilton: "Acabamos com configurações bem diferentes. Vamos ver se isso faz alguma diferença amanhã, mas ele teve um fim de semana muito bom no geral, em todas as sessões."

"O tempo todo tive a sensação de que tinha velocidade, mas ainda não consegui 'juntar tudo'. Parecia que tinha conseguido no final, mas obviamente não foi o suficiente", disse Bottas, antes de voltar a falar sobre a diferença de configuração de seu carro em relação ao de Hamilton.

"Houve momentos em que [o set-up] foi quase idêntico, houve momentos em que foi diferente. É assim que é", limitou-se a dizer o vice-líder da temporada 2020 da F1, sem insinuar favorecimento ao heptacampeão mundial.

"O final da volta do Q3 foi realmente muito bom - parecia que não havia muito mais para tirar. Foi essa a sensação quando cruzei a linha. Fiquei satisfeito, mas obviamente não foi o suficiente para a pole. Fiquei bastante surpreso quando vi a diferença [para Hamilton]."

Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema

