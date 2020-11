Carlos Sainz diz que está “com muita raiva" porque tanto a sua classificação como as esperanças na corrida no GP do Bahrein foram destruídas por uma falha do carro. O espanhol parecia no caminho para uma boa exibição em Sakhir, mas foi colocado para fora da classificação logo no início do Q2, quando seus pneus traseiros travaram e o obrigaram a rodar na primeira curva.

Além da falha que o deixou na 15ª posição do grid, os pneus travados efetivamente lhe roubaram um par de pneus - o que limitará suas oportunidades de estratégia na corrida.

“Isso nos deixa com pouquíssimas opções se perdermos [o jogo de pneus] com aquele bloqueio”, disse Sainz à Movistar. “Isso nos deixa com pouquíssimas opções para o domingo. É por isso que estou com muita raiva, sinto muito, mas estou com muita raiva”.

Além de estar limitado quanto aos próprios pneus, Sainz diz que o fato de todos os pilotos do Q3 começarem com o composto médio, significa que há poucas chances de ganhar na fase inicial da corrida fazendo algo diferente.

“Sim, você pode voltar, mas fica muito complicado”, explicou ele. “Especialmente porque os dez primeiros vão começar com o médio e aqueles de nós que começarem atrás não terão nenhuma vantagem sobre eles.”

“Os dois conjuntos de médios que salvei, um ficará arruinado e tenho certeza de que não posso nem usá-lo. O que me coloca em uma situação um pouco difícil para a corrida. Trabalhamos muito para economizar pneus mais duros para a corrida e agora isso acontece conosco".

A McLaren não teve uma resposta imediata sobre o que havia de errado com o carro de Sainz e se estava relacionado aos freios, transmissão ou motor.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, disse: “Ainda não sabemos, honestamente, temos que analisar. Acho que o eixo traseiro travou e não havia nada que o Carlos pudesse fazer”.

“É decepcionante porque tivemos um carro competitivo hoje. Infelizmente, Lando cometeu um pequeno erro na curva 1 em sua última tentativa e Carlos esteve em boa forma durante todo o final de semana e é uma pena”.

“Mas é só isso e agora é hora de analisar o que aconteceu no carro do Carlos, zerar e recomeçar amanhã. Vai ser uma corrida interessante, com muitos desafios, com duas paradas ou mais e temos que tentar dar a volta por cima”.

