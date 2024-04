Nesta madrugada de quinta para sexta-feira no Brasil, a Fórmula 1 realizou os dois primeiros treinos livres para o GP do Japão, quarta de 24 etapas da categoria neste ano. E quem estabeleceu o ritmo foi o atual tricampeão consecutivo, Max Verstappen.

O holandês liderou dobradinha da Red Bull à frente do companheiro mexicano Sergio Pérez na sessão prática inaugural (veja tabela de tempos abaixo), disputada 'no seco' em Suzuka. O treino livre 2 foi realizado sob chuva e o líder da atividade foi o australiano Oscar Piastri, da McLaren (tabela mais abaixo).

GP do Japão - Treino Livre 1

GP do Japão - Treino Livre 2 (Sargeant não participou por batida no TL1)

