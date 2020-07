Tabloide inglês: Hamilton quer R$ 260 mi para ficar na Mercedes

Hexacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton tem permanência na Mercedes garantida somente até o fim de 2020 e negocia os termos para seguir na equipe. Segundo o tabloide inglês The Sun, o piloto quer 40 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões) por ano para ficar nas Flechas de Prata.

Ainda de acordo com a publicação britânica, o valor desejado seria apenas 4 milhões de libras maior que os atuais vencimentos de Hamilton por ano, já que o piloto ganha um salário de 36 milhões de libras (aproximadamente R$ 236 milhões).

O britânico de 35 anos é o competidor mais bem pago da F1 e ainda ocupa, segundo a imprensa britânica, o 'posto' de atleta mais rico de toda a Grã-Bretanha, com uma fortuna estimada de 224 milhões de libras (por volta de R$ 1,5 bilhão).

Negociações para renovação com a Mercedes

Com nome ventilado na Ferrari, Hamilton negocia com a Mercedes desde o começo do ano, mas a pandemia de coronavírus 'paralisou' a F1 e postergou as conversas entre piloto e equipe, pela qual o britânico corre desde 2013. Agora, as negociações devem ser concluídas.

