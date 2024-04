Ainda não se sabe em que equipe Carlos Sainz continuará sua carreira na Fórmula 1 a partir da próxima temporada, depois de já ter sido decidido em fevereiro que ele não seguiria na Ferrari devido à chegada de Lewis Hamilton, mas parece que o piloto espanhol tem conversas com várias equipes.

Isso também foi sugerido pelo empresário de Sainz, Carlos Onoro, que afirma que ainda estão “fazendo malabarismos” e que o mercado de pilotos na F1 é muito dinâmico.

“Digo apenas que o presente é um momento interessante. O mercado piloto tem estado volátil em todos os lugares recentemente e acho que veremos algum movimento nas próximas semanas, mas por enquanto, o malabarismo continuará.”

Quando questionado se ouviremos alguma coisa antes do GP de Miami da próxima semana, Onoro foi rápido em dizer:

"Não! Você pode dormir confortavelmente entre a China e Miami, não se preocupe! Não haverá grandes novidades, pelo menos não de nós. Ainda vamos jogar o jogo e depois veremos o que acontece”, disse ele.

