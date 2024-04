F1: Ferrari terá pintura azul para GP de Miami; entenda

A Ferrari mudará sua icônica pintura vermelha no próximo GP de Fórmula 1 de Miami, com o azul definido para aparecer no SF-24.

A Scuderia vai apresentar um visual único para o evento na Flórida que fará referência à herança da fabricante, com dois tons de azul resgatados das páginas da história - Azzurro La Plata e Azzurro Dino.

A mudança será feita para homenagear o lugar histórico da Ferrari no ambiente automobilístico dos EUA, marcando o 70º aniversário da fabricante no mercado americano.

Em 1964, esse avanço foi marcado com uma pintura especial branca e azul nos EUA, que apareceu nas duas últimas corridas daquela temporada.

O Azzurro La Plata, é um tom claro de azul e é a cor nacional das corridas da Argentina. É também um tom semelhante ao usado pelo bicampeão Alberto Ascari, com o italiano frequentemente vestindo uma camisa da mesma cor e um capacete combinando.

Outras conexões da Ferrari com esta cor vêm através dos macacões de corrida da década de 1960, com nomes como John Surtees e Chris Amon correndo em azul, assim como Niki Lauda em sua primeira temporada com a equipe.

Azzurro Dino é um tom mais escuro, usado pela última vez em 1974, mais recentemente por Clay Regazzoni, antes que a icônica coloração vermelha se tornasse a norma para trajes de corrida.

Até agora foi confirmado que a pintura especial será revelada diretamente na Flórida. Embora a data não tenha sido confirmada para este lançamento, há uma extensa gama de eventos a partir de 28 de abril, que chegará ao clímax no GP de Miami, com um par de 296 GTS azuis prontos para liderar um desfile de máquinas da Ferrari ao redor da pista.

No ano passado, a Ferrari usou uma pintura especial para o GP da Itália, em amarelo, com o design em homenagem à vitória do 499P nas 24 Horas de Le Mans. A equipe também usou um visual bordô para comemorar sua milésima corrida no GP da Toscana de 2020, em Mugello.

