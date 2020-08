A Fórmula 1 pode retornar à Turquia e a Jerez de la Frontera em novembro, quando definir a última parte do calendário de 2020.

Com o GP do Vietnã prestes a ser cancelado, a F1 está para adicionar mais alguns eventos europeus ao calendário antes de terminar a temporada de 2020 no Oriente Médio em dezembro.

Até ao momento, 13 corridas foram confirmadas no calendário este ano, antes do GP da Emilia Romagna em Ímola em 1º de novembro.

Os organizadores da F1 estavam esperançosos de realizar alguns eventos asiáticos em novembro antes das corridas finais no Bahrein e Abu Dhabi, mas o andamento da pandemia tornou improvável que isso fosse alcançado.

Isso significa que o GP da Turquia pode ser definido para figurar no calendário da F1 pela primeira vez desde 2012, ocupando uma vaga no final de novembro.

O Istanbul Park é operado pelo grupo Intercity, que inicialmente fazia parte das negociações entre a F1 e o governo turco em 2017, quando a Liberty Media assumiu como detentora dos direitos comerciais do esporte.

O Intercity confirmou no final do mês passado que estava mais uma vez em negociações com a F1 para reviver o GP da Turquia.

Desde então, entende-se que as negociações avançaram devido às poucas chances do Vietnã, embora um acordo final ainda não tenha sido fechado.

O Istanbul Park não recebe regularmente nenhuma grande categoria, mas a pista é considerada em boas condições, com apenas alguns pequenos trabalhos necessários nas arquibancadas caso a corrida seja aberta aos fãs.

A F1 também está considerando um retorno a Jerez em outra mudança que reforçaria o calendário.

Jerez sediou pela última vez uma corrida de F1 em 1997, quando foi palco do GP da Europa de final de temporada, com a corrida de F1 mais recente ocorrendo lá em 2014, sediou os testes de pré-temporada.

Jerez recebeu uma rodada independente da Fórmula 2 em 2017 e recentemente foi palco das duas primeiras corridas da temporada de MotoGP.

Se Istanbul Park e Jerez aderirem ao cronograma para 2020, isso colocaria a F1 em um calendário de 17 corridas assim que as datas para Bahrein e Abu Dhabi forem finalizadas.

Co isso, a F1 cumpriria sua meta de realizar entre 15 e 18 corridas este ano, apesar de apenas começar a temporada em julho, como consequência da pandemia de Covid-19.

