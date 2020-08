O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que Max Verstappen, da Red Bull, deve ser considerado o favorito para a vitória na Espanha, a julgar pelo ritmo de várias voltas visto na sexta-feira.

A Mercedes ficou na primeira fila na classificação no Circuito de Barcelona neste sábado, quando Lewis Hamilton bateu o companheiro de equipe Valtteri Bottas para a pole position.

Mas a equipe continua desconfiada da ameaça representada pela Red Bull depois que Verstappen venceu a corrida do último fim de semana em Silverstone, quando os dois carros da Mercedes tiveram problemas na gestão de pneus.

Wolff explicou que, embora a Mercedes não estivesse experimentando o mesmo tipo de queima de pneus na Espanha como no fim de semana passado, a exibição de Verstappen nas simulações de corrida na sexta-feira o tornou o homem a ser batido.

"A única semelhança entre Silverstone e Barcelona nesta semana é a temperatura ambiente e a temperatura da pista", disse Wolff.

“A pista em si é muito diferente, então não esperamos o mesmo problema de bolhas como em Silverstone, mas, no entanto, haverá mais degradação e mais superaquecimento.”

“Acredito que a Red Bull domina muito bem essas condições. Mesmo assim, acho que o trabalho que foi feito durante a semana e de ontem para hoje foi bom.”

A Red Bull foi capaz de derrotar a Mercedes em Silverstone depois de ter Verstappen com pneus duros, permitindo-lhe completar um período de abertura mais longo do que Bottas ou Hamilton, que foram de pneus médios.

Mas não houve repetição da estratégia neste sábado, pois ele se manteve firme nos macios.

Wolff disse que a Mercedes não tem preocupações em usar os macios na corrida, acreditando que a classificação nos médios não teria oferecido um grande benefício.

"No final, ninguém optou por começar com os médios porque o macio parece um pneu muito bom", disse Wolff.

"Não traz muitas vantagens não começar com os macios, a menos que você esteja fora dos dez primeiros."

