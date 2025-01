A primeira aparição de Lewis Hamilton em Maranello marca o início de uma nova era na Fórmula 1. Agora piloto da Ferrari, o heptacampeão se junta a equipe mais vitoriosa da história da categoria. E enquanto o mundo todo acompanha todos os movimentos com atenção, a expectativa é ainda maior na Itália.

E, nos últimos dias, os principais veículos de comunicação do país estão realizando uma ampla cobertura do evento, acompanhando todos os passos do heptacampeão, desde a visita em Maranello na segunda ao teste de Fiorano desta quarta. E, em meio a isso, os jornalistas analisam o impacto dessa parceria, para Hamilton, a Ferrari, seu novo companheiro, Charles Leclerc, e até mesmo para o outro orgulho italiano do momento: a Ducati, que terá outra megaestrela na MotoGP este ano, o hexacampeão Marc Márquez.

O Motorsport.com compilou algumas das principais reações dos maiores jornais italianos nos últimos dias sobre o impacto de Lewis Hamilton na Ferrari (e na Itália)

Corriere dello Sport

“Cenas como essa, garantem alguns fãs de longa data, não eram vistas desde os dias de Michael Schumacher. Nem o nevoeiro, o frio e a chuva detiveram os tifos, que invadiram Fiorano para o primeiro teste de Lewis Hamilton com uma Ferrari: mil torcedores compareceram para receber o britânico de 40 anos”.

“A Ferrari não contratou um velho, a Ferrari contratou um número 1. Lembro-me de que em todas as empresas, houve um boom da juventude, a qualquer custo e, depois, uma busca pela experiência, personalidade e o equilíbrio do funcionário maduro. Na Fórmula 1 falamos de atletas, mas isso não significa que não devamos falar de limites extremos”.

“Hamilton ainda é um daqueles pilotos que nunca sabe se terá que acompanhar o carro ou se é o carro que terá que acompanhá-lo. A Ferrari faz bem em estar preparada, porque ele tem 40 anos, mas ainda pilota muito bem. É um arquétipo dos tempos atuais, em que não é preciso um jovem ou um mais velho, mas simplesmente, o melhor”.

La Repubblica

Aqui está a foto que todos esperavam, Lewis Hamilton com o macacão da Ferrari. Poucos minutos depois da publicação nas redes sociais, já são milhões de cliques. Retrato de um campeão renascido.

La Stampa

O primeiro dia oficial de Hamilton em Maranello, 20 de janeiro, é uma data destinada a permanecer para sempre escrita na história da Fórmula 1. Um marco muito importante, principalmente depois de mais de uma década de vitórias na Mercedes. O campeão britânico vestindo terno sob medida e gravata. E há quem tenha lido na foto uma alusão ao seu futuro na Ferrari: atrás de Hamilton há sete janelas abertas e a porta fechada, simbolizando os sete títulos que já conquistou e o oitavo que poderá chegar com a Scuderia.

La Gazzetta dello Sport

Sobre Ferrari e Ducati

Os dois vermelhos nacionais, quatro pilotos super motivados e vencedores [Hamilton e Leclerc na Ferrari, Bagnaia e Márquez na Ducati], um 2025 que promete ser incendiário. Estamos prestes a testemunhar uma das temporadas mais memoráveis da história. Vistas pelos olhos dos fãs, Ferrari e Ducati só merecem agradecimentos, porque decidiram apostar fortemente em duas duplas de pilotos entre os quais não existe a palavra medo.

Sobre Leclerc

Leclerc, entre os quatro [de Ferrari e Ducati], é o único que não venceu um Mundial. É um pouco chocante pensar que ele é o “menos titulado” dos pilotos de vermelho em 2025 e será interessante vê-lo lidar com o piloto de maior sucesso da história da F1, que chega à Ferrari com o objetivo de superar Michael Schumacher.

Sobre Hamilton

A chegada de Lewis, com seu carisma e experiência, dará um impulso à equipe, motivando também seu companheiro de equipe Leclerc, que está determinado a vencê-lo. Mas o mais cobrado é Hamilton. O campeão tornou-se um símbolo, com as suas lutas contra a discriminação e a desigualdade social, e agora poderá continuar a sua missão, aproveitando uma plataforma ainda mais ampla para transmitir as suas mensagens. Ao mesmo tempo, ele poderá se tornar o símbolo de mudança ideal da Ferrari em diferentes áreas, da moda ao estilo de vida. Porém, para que tudo isso dê certo, sem fazer com que o negócio pareça apenas uma grande operação de marketing, é necessário que Lewis e o carro vermelho também ganhem nos circuitos.

