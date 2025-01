Mamãe orgulhosa! Carmen Larbalestier, mãe do heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, 'roubou a cena' registrando os momentos do filho no celular, orgulhosa do primeiro dia de testes do piloto britânico na pista de Fiorano, de propriedade da Scuderia.

Carmen Larbalestier nasceu em 1955 e é natural de Birmingham, na Inglaterra. Ela casou com Anthony Hamilton, e deu à luz a Lewis em 1985, mas se divorciou quando o futuro piloto era apenas uma criança.

Com isso, Lewis foi criado pela mãe com as meia-irmãs Nicola e Samantha até os 12 anos de idade, quando Hamilton foi morar com o pai e a madrasta, para investir no sonho do jovem em chegar na F1.

A mãe de Hamilton mantém sua vida privada, sem redes sociais e sem acompanhar o filho em muitas corridas.

Apesar disso, Lewis e Carmen ainda são muito próximos, com Hamilton fazendo uma festa de aniversário para a mãe com a cantora pop Jessie J em 2015 e legalmente adotando o sobrenome da mãe em 2022:

"Estou muito orgulhoso do nome da minha família: Hamilton. Na verdade, nenhum de vocês deve saber que o sobrenome da minha mãe é Larbalestier. E estou prestes a colocar isso em meu nome. Porque eu realmente não entendo completamente a ideia de por quê, quando as pessoas se casam, a mulher perde o nome. Eu realmente quero que o nome dela continue junto com nome Hamilton", disse o heptacampeão na época.

Além disso, a mãe esteve presente na coroação de Hamilton como Sir, em 2021, dias após perder o campeonato contra Max Verstappen em Abu Dhabi.

HISTÓRICO! TUDO sobre estreia de HAMILTON na FERRARI: mãe TIETE, tifosi LOUCOS, capacete NOVO e MAIS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa o que Hamilton pode esperar na Ferrari

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!