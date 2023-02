Carregar reprodutor de áudio

Vencedor de dois GPs na Fórmula 1, o francês Jean-Pierre Jabouille morreu nesta quinta-feira aos 80 anos. Natural de Paris, ele venceu o campeonato europeu de Fórmula 2 em 1976 e correu 49 GPs na F1 entre 1975 e 1981, fazendo sua estreia pela Tyrell na etapa da França.

Mas Jabouille sempre será lembrado pela sua associação com a Renault, equipe que ele mais representou na categoria máxima do automobilismo. Em 1979, foi com o piloto que a montadora francesa conquistou sua primeira vitória na F1, justamente no GP da França, disputado em Dijon-Prenois. Não foi só um marco para a própria Renault, mas também representou o triunfo inaugural de um motor turbo na categoria.

The Renault team including Jean Sage, Renault Team Chief, celebrate Jean Pierre Jabouille's first win and their first Grand Prix victory Photo by: Sutton Images

Jabouille largou da pole position, a primeira de suas três posições de honra conquistadas na F1, à frente do companheiro e compatriota René Arnoux e cruzou a linha de chegada em primeiro com 14 segundos de vantagem. A prova também é lembrada pela alucinante batalha no final entre Arnoux e o canadense Gilles Villeneuve, que prevaleceu para chegar em segundo lugar com a escuderia Ferrari.

De volta a Jabouille, ele conseguiu sua segunda e última vitória no GP da Áustria do ano seguinte. Conhecido por ser notoriamente azarado, Jean-Pierre foi atrapalhado por uma série de problemas de confiabilidade e não conseguiu mais vitórias na F1.

Uma fratura na perna no GP do Canadá precedeu sua aposentadoria da F1 em 1981, quando ele decidiu pendurar as luvas após um abandono no GP da Espanha com a Ligier. Jabouille também representou a Renault e as também francesas Alpine, Matra e Peugeot nas 24 Horas de La Mans, com quatro pódios. Aliás, Jean-Pierre se aposentou definitivamente do automobilismo competitivo na prova de 1993 em La Sarthe, ficando em terceiro na corrida de endurance com o Peugeot 905.

Ele, então, substituiu o compatriota Jean Todt, que estava de partida para a Ferrari, no comando da Peugeot Sport, sendo determinante para a entrada da montadora na F1 como fabricante de motores. Mas, apesar de pódios em parceria com a McLaren em 1994, ele foi substituído em 1995. De todo modo, a paixão pelo esporte a motor continuou, com Jabouille participando de eventos de carros esportivos na França, que agora lamenta o falecimento de um de seus ícones no esporte.

