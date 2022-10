Carregar reprodutor de áudio

As consequências imediatas do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, agitaram o paddock em meio à confusão sobre se uma penalidade para Charles Leclerc, da Ferrari, foi ou não suficiente para garantir o segundo título de Max Verstappen.

Muitas equipes, incluindo a própria Red Bull, compartilharam a visão generalizada de que as novas regras introduzidas após o caótico Grande Prêmio da Bélgica do ano passado significavam que Verstappen não receberia todos os pontos por sua vitória, já que a corrida não ultrapassou 75% da distância.

No entanto, uma interpretação estrita do Regulamento Esportivo da F1 significou que a FIA considerou que os pontos totais foram concedidos, já que a corrida não havia sido suspensa.

Isso significava que Verstappen foi classificado como campeão, algo que o surpreendeu logo após a corrida.

Mas enquanto a posição da FIA ficou clara desde o final da corrida, várias equipes admitiram que a interpretação atual do regulamento – que foi acordada após a corrida de Spa do ano passado – não era a pretendida.

Falando sobre a confusão sobre as regras, Horner disse: "Acho que é um erro.

“Acho que é um erro que não foi incluído após os problemas em Spa no ano passado, que os regulamentos obviamente não foram limpos.

"Tínhamos a forte impressão de que apenas com 75% da corrida, todos os pontos seriam marcados. Então sentimos que ficaríamos um ponto a menos.

"Mas no final, a jogada de Checo em Charles rendeu a Max o campeonato. Então você pode ver a surpresa dele, a surpresa do time. Mas que surpresa maravilhosa."

O chefe de equipe da Ferrari , Mattia Binotto, que viu as chances finais de Leclerc pelo título evaporarem com a interpretação dos pontos, admitiu que sua equipe não sabia como as coisas seriam tratadas.

"Ficamos confusos e pensamos que não seriam os pontos completos", disse ele. "Então, inicialmente, nossos cálculos eram tais que ele não era campeão mundial.

"No final, foi dado um esclarecimento que é um esclarecimento ok. Então eu acho que é simplesmente aceito. É assim que é. Ele é campeão do mundo. Está claro o suficiente."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

O chefe da equipe McLaren , Andreas Seidl, apoiou a visão de que as mudanças feitas nas regras no inverno passado nunca tiveram a intenção de conceder pontos completos para corridas que não chegaram nem perto da distância total.

"No final, a forma como os pontos foram atribuídos hoje não era o que todos tínhamos em mente", disse ele. "Essa não era a intenção da FIA e do lado da equipe.

"Mas, no final, parece que todos ignoramos essa brecha e, portanto, somos todos responsáveis ​​por isso. Isso significa que devemos tentar fazer um trabalho melhor juntos da próxima vez."

Horner tinha poucas dúvidas de que as equipes agora falariam com a FIA para revisar a regra para o futuro.

"Tenho certeza de que será", disse ele.

Binotto disse que era algo que ele faria a Ferrari olhar e entender melhor.

"Preciso verificar novamente com nossos atletas: qual foi o entendimento claro, qual foi a conclusão e a maneira como foi escrita e interpretada em comparação com a intenção", disse ele.

"É um detalhe, e é algo que precisamos esclarecer também para o futuro qual é a verdadeira intenção, o que você deve fazer e está claro o suficiente. Mas não estou muito preocupado, não estou muito decepcionado com isso.

“Aceito a maneira como a FIA interpretou e vamos revisar, vamos discutir, mas não chegarei a nenhuma conclusão hoje sobre isso”.

Reportagem adicional de Adam Cooper e Luke Smith

BICAMPEÃO! E vem mais por aí? Rico Penteado analisa se haverá ‘ERA VERSTAPPEN’ na F1 até 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: