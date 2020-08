No mês passado, a Fórmula 1 anunciou três adições ao calendário, incluindo o GP da Emilia-Romagna, marcando a volta de Ímola ao calendário pela primeira vez desde 2006. Mas a F1 resolveu testar um novo formato com o GP, realizando todas as atividades em apenas dois dias, com apenas uma sessão de treinos livres no sábado, o que não agradou Max Verstappen.

A redução nos treinos livres é drástica. Em vez das tradicionais quatro horas, com duas sessões de 90 minutos na sexta e uma de 60 no sábado, as equipes terão apenas uma de 90 para acertar os ajustes dos carros para a classificação e a corrida. No Telemetria da última quarta-feira (05), Rico Penteado falou sobre os desafios para as equipes (veja vídeo abaixo).

Verstappen criticou a decisão, falando que a F1 errou ao colocar apenas um treino livre em um circuito no qual as equipes não realizam atividades oficiais há muitos anos.

"Se fosse em uma pista que conhecemos e que andamos com os carros atuais, não veria problemas", disse Verstappen. "No final, é a mesma coisa para todos, então não tenho problemas com isso, só acho que é errado".

"Nos dê duas sessões, para acertarmos os detalhes, garantir que tudo estará funcionando bem. Esse formato de dois dias, não ligo, mas nos dê duas sessões. É melhor fazermos duas de uma hora cada do que uma de 90 minutos. Acho isso estúpido".

Perguntado se está animado por correr em Ímola, Verstappen respondeu: "Estou muito animado para correr lá. Só acho errado como está sendo feito. É uma pena. É uma ótima pista".

Seu companheiro de Red Bull, Alex Albon, acompanhou as críticas de Verstappen, dizendo que faria sentido finais de semana de dois dias em circuitos que estão recebendo mais de um GP, como Silverstone.

"Faria mais sentido um evento de dois dias em pistas como Silverstone, que recebem rodadas duplas.Não precisamos de três dias na mesma pista. Seria melhor até. Acho que seria uma boa ideia testar agora, e nos dar três dias em Ímola".

Sebastian Vettel disse que achava inicialmente que a mudança seria "emocionante", mas que as equipes estarão sob pressão para fazer os ajustes certos.

"Acho que precisamos de um certo tempo para encontrarmos o ritmo antes da classificação. Deve ser emocionante. Não sei quantos pneus teremos ou quais compostos. Será mais importante conseguir o maior tempo possível na pista".

