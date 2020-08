Seguindo a temática especial do GP dos 70 Anos da Fórmula 1 neste final de semana, a Mercedes irá fazer uma homenagem a um dos maiores pilotos da história da categoria: Stirling Moss, visto por muitos como o maior piloto do mundial a nunca conquistar um título.

Moss faleceu em abril desse ano, aos 90 anos, iniciando uma série de tributos pelo mundo do esporte a motor após sua morte.

O britânico correu com a Mercedes apenas uma temporada, em 1955, quando foi vice-campeão, perdendo para seu companheiro de equipe, Juan Manuel Fangio. Foi o primeiro de quatro vices consecutivos de Moss. Naquele ano ele venceu o GP da Grã-Bretanha em Aintree, após sair na pole position.

Moss quase esteve presente no GP da Grã-Bretanha de 1950, a primeira prova da história da F1, que aconteceu em Silverstone, mas acabou barrado pela organização porque seu carro tinha especificações de F2.

Ao longo de boa parte de sua trajetória na F1, Moss correu com uma imagem de ferradura de cavalo com sete furos em seu carro. A família do piloto gostava muito de andar a cavalo e sete era o número da sorte de Stirling e de sua mãe.

A Mercedes anunciou que, para o GP dos 70 Anos, o símbolo de Moss será colocado nos carros de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

A homenagem foi uma sugestão do historiador do esporte Doug Nye.

Após a morte de Moss, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse: "Sir Stirling era uma pessoa maior que a vida em nosso esporte, e sobrevivente de uma época quando o automobilismo era sobre perigo, bravura e camaradagem".

"Mas, acima de tudo, a carreira de Stirling foi marcada por uma esportividade impecável que o destacou dos demais. Ele foi uma figura essencial na história da Mercedes, não apenas como piloto de Grandes Prêmios, como também na vitória da Mille Miglia de 1955".

"Não é exagero dizer que nunca veremos alguém como ele novamente".

