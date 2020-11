A Mercedes conseguiu solucionar a única fraqueza que existia no seu carro de Fórmula 1 em termos de dificuldade nas curvas, diz Lewis Hamilton.

A montadora alemã foi na direção oposta de outras equipes ao optar por usar um carro mais longo. Embora o comprimento do carro ofereça mais downforce - já que há mais área do carro para o fluxo de ar influenciar -, isso significa que ele não é tão ágil nas curvas quanto rivais com carros mais curtos, como a Red Bull.

Enquanto a Mercedes sempre acreditou que seu conceito de longa distância entre eixos é o caminho certo para se adaptar às regras atuais, ela teve que se esforçar para tentar superar a dificuldade que seus pilotos tinham para fazer o carro ter o mesmo desempenho nas curvas.

Hamilton disse que está surpreso que outras equipes não tenham seguido a ideia da Mercedes, principalmente agora que a equipe fez alterações durante o inverno no W11 que ajudaram a eliminar sua área problemática.

“No ano passado tivemos o carro mais longo”, disse ele. “Foi uma surpresa ver que nenhuma das outras equipes escolheu a mesma estratégia neste ano.”

“Temos vencido com o carro mais longo desde 2017, e eles [outras equipes] estão tão presos na maneira como fazem as coisas, que‘ ainda vamos manter nosso carro mais curto’.

"Por ser um carro longo, obviamente tem um grande downforce, mas não é tão ágil quanto um carro mais curto. No ano passado, nosso carro foi bom nas curvas de média e alta velocidade, mas foi muito ruim nas curvas de baixa velocidade.

“Começamos este ano com testes de inverno e o carro tinha características semelhantes. É difícil falar muito, mas não temos mais aquela dificuldade que tivemos no ano passado”.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton diz que ele é um piloto que sempre prefere uma dianteira responsiva, o que nem sempre foi algo que a Mercedes entregou nas últimas temporadas.

No entanto, ele disse que ajustar as características de configuração não tem sido o trabalho do momento, porque a equipe tem de garantir que uma mudança no equilíbrio do carro não prejudique muito os pneus.

“Sempre preferi uma dianteira mais ‘positiva’ no carro”, disse ele. “Mas há uma limitação com esses pneus. Há saturação, há degradação térmica e você pode mexer muito pouco no equilíbrio mecânico para não afetar o outro lado. É como uma gangorra.

“No ano passado, nosso carro era definitivamente muito forte na traseira, e geralmente o carro era dirigido pela traseira. Este ano, fizemos algumas mudanças.

“Com o equilíbrio aerodinâmico, é um processo muito mais longo. Você não pode simplesmente mudar isso. Definitivamente, durante o inverno, nós o consertamos e movemos o equilíbrio aerodinâmico mais para trás. Definitivamente está funcionando muito melhor. ”

