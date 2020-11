Verstappen: "Estar à frente da Mercedes não é o mais importante"

Max Verstappen disse, após a classificação do GP da Turquia de Fórmula 1, que estava frustrado por não garantir a pole position, mesmo após liderar todos os treinos livres e as duas primeiras partes da qualificação. O piloto lamentou a baixa aderência que a pista teve nos momentos finais do treino, quando viu a Racing Point lhe tomar a primeira colocação com pneus intermediários, que não renderam no carro da Red Bull.

“Estou chateado porque durante todo o fim de semana fomos os primeiros e parecia muito confortável, até perder no Q3”, disse Verstappen na coletiva de imprensa pós-qualificação.

“No final do dia, não me importo com onde está a Mercedes (Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, os adversários mais frequentes de Verstappen em 2020, se classificaram em sexto e nono, respectivamente), eu apenas olho para o nosso desempenho."

“Você não pode focar no resultado de outras pessoas para julgar o seu, você tem que olhar para si mesmo. E claramente no Q3 não foi bom. ”

Apesar de igualar o seu melhor resultado de qualificação em 2020, Verstappen disse que "é a primeira vez que chega chateado" na conferência de imprensa após a sessão. "Isso diz tudo", acrescentou.

Quando questionado se suas voltas no final do Q3, com intermediários, tivessem sido prejudicadas por estar atrás da Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, Verstappen disse: “Possivelmente um pouco, mas não quero culpar isso. Para nós, aquele pneu não estava funcionando, então precisamos dar uma olhada nesse aspecto.”

