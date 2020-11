O hexacampeão mundial de F1 Lewis Hamilton considerou a classificação do GP da Turquia como "a menos agradável" de sua carreira na Fórmula 1, mas ficou feliz por terminar em sexto com a pista molhada e com baixa aderência.

A chuva forte no recém recapeado Circuito de Istambul trouxe dificuldade aos pilotos para ganhar ritmo durante a classificação, com uma longa bandeira vermelha devido ao clima, o que fez Q1 levar mais de uma hora para ser concluído.

Lance Stroll arrancou uma surpreendente pole position para a Racing Point, à frente de Max Verstappen, da Red Bull. Já Hamilton só conseguiu o sexto lugar, seu pior resultado de classificação na temporada.

Depois de chamar a superfície da pista de "terrível" após o treino de sexta-feira, Hamilton não teve uma boa experiência com a qualificação. "Foi definitivamente uma das, senão a menos agradável que já tive", disse Hamilton.

“Esta pista, o traçado é tão bom, mas a aderência estava tão fraca que não foi possível fazer as curvas na velocidade que gostaríamos. Por outro lado, foi um desafio, que são sempre bons”.

“A aderência da superfície da pista é a pior que já experimentei em qualquer ano de corrida. Considerando a quantidade de downforce que temos. Entrar na chuva hoje tornou as coisas ainda mais difíceis. Portanto, estávamos definitivamente limitados pela aderência e pela temperatura, mas estou muito feliz com o trabalho que fiz”.

Hamilton pode igualar o recorde de sete títulos mundiais na F1 neste domingo se garantir que seu companheiro de equipe na Mercedes, Valtteri Bottas - que se classificou em nono -, não o supere por oito pontos.

O piloto diz não ter certeza de como seu carro se portaria em condições secas, depois de não ter feito nenhum trabalho de acerto durante os treinos de sexta-feira devido a problemas com os pneus.

"Não tenho ideia de que carro eu terei comigo amanhã", disse o britânico. "Fizemos algumas ajustes para o dia de hoje e depois a pista molhou”.

“Se estiver seco, não tenho ideia de como vai ser, se estiver molhado, eu sei que pode ficar tão ruim quanto hoje. Vamos continuar com isso. Estamos todos no mesmo barco, lutando. É muito legal”.

"Parabéns a Lance pela pole, isso é incrível. Estamos ansiosos para uma boa disputa com eles amanhã”.

