Max Verstappen e Lewis Hamilton mais uma vez estrelaram um intenso duelo pela vitória neste domingo no circuito de Interlagos, onde o vencedor foi o piloto da Mercedes após ultrapassar a Red Bull pela liderança na volta 59 dos 71 programados.

No entanto, antes disso, na curva 48, Hamilton conseguiu equilibrar a disputa com Verstappen na reta para a curva 4, indo pelo lado de fora da curva, mas ambos acabaram saindo da pista naquela disputa e o holandês manteve a ponta.

Rapidamente a direção de prova informou que havia anotado o incidente, mas cinco voltas depois indicou que nenhuma investigação era necessária, ao que Hamilton respondeu ironicamente pelo rádio, dizendo: "Claro, claro."

Questionado sobre aquele momento particular da corrida, Verstappen acredita que o que aconteceu foi produto de uma luta intensa entre os dois e que não houve nada de errado. "Nós dois freamos tarde na curva para tentar entrar em posição. Acho que foi justo", disse ele.

Quanto à corrida em si e à derrota para a Mercedes após duas vitórias consecutivas nos Estados Unidos e no México, Verstappen disse que não estava "muito desapontado".

“Claro que tentei de tudo, mas faltou um pouco de ritmo, principalmente em um circuito como este, onde o desgaste dos pneus é muito alto e é preciso usá-los um pouco mais para mantê-los (Mercedes) para trás. No final não deu certo e não estou muito desapontado porque acho que é um resultado bastante realista, mas pelo menos nos divertimos lutando lá ", disse ele.

A temporada da Fórmula 1 segue no próximo fim de semana com uma nova parada na Fórmula 1, o circuito de Doha, no Catar, seguido do novo circuito de rua da Arábia Saudita, até a final no conhecido circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, embora para este ano apresenta algumas mudanças.

Verstappen acha que é difícil saber o que acontecerá nessas pistas no meio de uma temporada que oscilou entre a Red Bull Racing e a Mercedes.

"Acho que é uma grande questão para todos, então teremos que esperar para ver. No último fim de semana estávamos muito felizes no México e agora é o contrário. Tem sido um pouco assim durante toda a temporada, então vamos ver o que acontece. ", indicou.

Questionado se é possível esperar novos elementos na RB16B para as próximas nomeações, Verstappen respondeu que isso não é possível: "Não há peças novas, então vamos tentar fazer o melhor com o que temos", concluiu.

Galeria: Fotos de Max Verstappen no Grande Prêmio do Brasil de F1



Clique nas setas para percorrer as imagens

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 2 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 5 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 6 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 8 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 9 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 16 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 17 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 18 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 19 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 20 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 21 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12 22 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, hace una parada en boxes 23 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Valtteri Bottas, Mercedes W12 24 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Valtteri Bottas, Mercedes W12 25 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Valtteri Bottas, Mercedes W12 26 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Valtteri Bottas, Mercedes W12 27 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, sale de su box 28 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, sale de su box 29 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 30 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, y el resto del campo en la reanudación 31 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 32 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto de la parrilla tras el coche de seguridad 33 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, y el resto del campo en la reanudación 34 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, y el resto del campo en la reanudación 35 / 40 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, y Valtteri Bottas, Mercedes W12 36 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del campo en la reanudación 37 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del campo en la reanudación 38 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, y Valtteri Bottas, Mercedes W12 39 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 40 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

F1 AO VIVO: A BATALHA de São Paulo; a volta da F1 ao Brasil, veja toda repercussão

