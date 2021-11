Hamilton perdeu o primeiro lugar na qualificação de sexta-feira no Grande Prêmio de São Paulo após sofrer punição porque no DRS havia uma lacuna entre os elementos da asa 0,2 mm mais larga em um lado do carro do que as regras permitem.

A Mercedes não conseguiu iniciar uma investigação detalhada sobre o que causou o problema, mas acredita que algum dano, potencialmente apenas um parafuso solto, desencadeou o problema.

O chefe da equipe, Toto Wolff, deixou claro que, no passado, as equipes tinham permissão para fazer reparos em componentes do carro em condições de parque fechado, se surgissem problemas que pudessem desencadear uma violação das regras.

Mas ele diz que, por algum motivo, a recusa do departamento técnico da FIA em permitir que a Mercedes resolvesse os danos do DRS após a sessão e, em vez disso, relatasse o assunto diretamente aos comissários, resultou em um novo protocolo.

“Não quero escolher nenhum indivíduo, porque todos tentam fazer o melhor trabalho possível em suas funções, mas algo foi contra o modus operandi nessas últimas 24 horas”, disse Wolff sobre a série de eventos que desencadeou a exclusão de Hamilton.

“Ou estava sob pressão de outras partes interessadas, ou apenas diferente. E se o modus operandi for diferente agora, talvez seja necessário olhar para os outros também com um olhar mais estrito e severo.

“Posso dizer que, nas próximas corridas, vamos dar uma olhada em cada parte e fita da corrida que vai cair de um carro e fazer perguntas.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves the garage Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff é claro que a forma anterior de operar na F1, onde componentes aerodinâmicos quebrados que poderiam ter acionado falhas no teste de deflexão foram levados em consideração, não deve mais ser aceita com base no caso de Hamilton.

“Acho que, de certa forma, existia um acordo de cavalheiros, mas não existe mais. Você não pode ter nenhum milímetro de leniência em consertar coisas em um carro. Se está quebrado, está quebrado, você não pode tocá-lo. E é assim que vai ser este ano.”

Wolff diz que a situação com a asa traseira da Mercedes o irrita especialmente porque na corrida anterior, no México, a Red Bull teve permissão para fazer reparos na asa traseira quando descobriu problemas com eles.

“Sabe, vimos isso com o Red Bull no fim de semana passado”, disse Wolff. “Queríamos deixar a asa [do Hamilton] com eles para que pudessem cortá-la em 1000 pedaços. Não nos foi permitido olhar para a asa porque ela simplesmente foi danificada durante a sessão de qualificação e nenhum desses argumentos contou.”

Ele acrescentou: “No passado, às vezes havia um "radar" de bom senso que não existia ontem ou hoje. Mas é tudo ao ponto dentro do regulamento. Então você precisa respeitar isso.”

