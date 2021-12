Em sua última noite como presidente da FIA, Jean Todt pediu 'paz' entre fãs e equipes, que discutem até hoje os momentos finais do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Os fãs de Lewis Hamilton conquistam o título de Max Verstappen pelos procedimentos com o safety car, mas o francês disse que o piloto da Red Bull foi merecedor e que todo o sucesso da Mercedes deve ser elogiado.

Para o dirigente, mesmo que o holandês tenha tido sorte com o carro de segurança que lhe permitiu colocar pneus macios e atacar o britânico de compostos duros gastos, isso não foi algo recorrente na temporada e citou outros exemplos onde ele se deu mal.

"Acho que devemos comemorar esta noite e não entrar em polêmica", reiterou Todt na cerimônia de premiação da FIA, onde deu a última entrevista como presidente da FIA. "A Mercedes deve ser muito elogiada porque conquistou oito títulos mundiais, isso é único. E Max se saiu muito bem."

"Ele teve o que merecia. É verdade que teve sorte na última volta, mas aconteceu o mesmo em Silverstone? Em Baku? Em Budapeste? Com certeza não! Como ele costuma dizer: 'É o que é'."

Todt também aproveitou para elogiar Hamilton, vice-campeão de 2021 após uma série de quatro títulos consecutivos (2017, 2018, 2019 e 2020) e outros três anteriores (2008, 2014 e 2015). Para o francês, isso aumenta o peso da conquista de Verstappen.

"Lewis é um campeão excepcional e nunca comete um erro", relembrou. "É uma combinação de melhor carro e melhor equipe. Max ganhou dez GPs [em 2021] e temos que achar isso notável."

Final MANIPULADA? Giaffone OPINA sobre POLÊMICA de Abu Dhabi e analisa CONFUSÕES de MASI na F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: