O agora ex-presidente da FIA, Jean Todt, sugeriu que o corpo diretivo do automobilismo pode ter sido muito brando na maneira como permitiu que pilotos e equipes da Fórmula 1 criticaram suas decisões. Em meio a um maior escrutínio sobre as ações do órgão regulador após a controvérsia do safety car do GP de Abu Dhabi, a FIA se viu tendo que defender sua posição sobre o ocorrido no fim de semana.

A Mercedes, em particular, tem sido especialmente franca ao acreditar que o que aconteceu por meio das decisões do diretor de provas, Michael Masi, foi apenas parte de uma falha mais ampla da federação em aplicar as regras de forma consistente.

O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, disse: "Eu teria desejado uma tomada de decisão mais consistente, que pudesse ter evitado muitas das polêmicas ao longo do ano, mas a última foi uma que teve o maior impacto e, do ponto de vista esportivo, um desastre catastrófico porque decidiu o campeonato mundial".

Esta temporada também testemunhou o mandatário da Red Bull, Christian Horner, dizer que o esporte sentiu falta do falecido diretor de provas da F1, Charlie Whiting, já que ele sugeriu que algumas conversas com Masi pareciam algo do 'souk' [mercado ao ar livre árabe] às vezes.

No entanto, Todt, que está deixando seu cargo após 12 anos no comando da FIA, sugeriu que a F1 deveria olhar para a maneira que outros esportes têm uma abordagem de tolerância zero a qualquer estipulação dos regulamentos.

Em particular, ele cita a suspensão de dez partidas que o presidente do clube de futebol do Lyon, Jean-Michel Aulas, foi condenado por ameaçar um árbitro em uma tentativa de reiniciar o jogo.

Todt disse: "Li hoje na revista desportiva francesa L'Equipe que o presidente do Lyon Football Club, uma das equipes mais importantes, foi punido em dez jogos por falar mal do árbitro. Então, talvez tenhamos sido muito permissivos."

Embora Todt aceite que a F1 sempre operou de forma a garantir a contribuição das escuderias, da FIA e do detentor dos direitos comerciais, ele acha que há uma linha que precisa ser traçada sobre qual comportamento é aceitável.

"Acho importante haver um diálogo entre o corpo diretivo, equipes, pilotos e detentores dos direitos comerciais, mas não deve ser algo que se vire contra nós", comentou. "Eu estava assistindo a corrida [em Abu Dhabi] e vi o Max, depois da curva que Lewis passou por fora da pista, dizer que era perseguido. E ele não é, ninguém é, mas é uma percepção."

"No calor da ação, você tem seu próprio sentimento, mas por outro lado, há o diretor de prova, os comissários e muita organização. Nós somos perfeitos? Não."

Como resultado da polêmica sobre o reinício do safety car do GP de Abu Dhabi, Todt propôs que a FIA criasse uma comissão para examinar os eventos da final da F1 e ver quais melhorias podem ser feitas nas regras no futuro.

