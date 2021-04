Após a intensa disputa com Lewis Hamilton pela vitória no GP do Bahrein, Max Verstappen afirmou que a Fórmula 1 precisa "dar crédito" ao heptacampeão pela sua sequência de sucesso na Mercedes, com vitórias e títulos. O holandês ainda afirmou que, em sua opinião, o rival é "um dos melhores da história".

Em uma entrevista exclusiva com a Autosport, publicação irmã do Motorsport.com, Verstappen discutiu sua rivalidade com o heptacampeão, que atingiu uma nova dimensão no início da temporada 2021, com o piloto da Red Bull começando o ano com um carro mais rápido pela primeira vez na era turbo híbrida.

Isso levou a um emocionante GP do Bahrein, etapa que abriu a temporada 2021, com Hamilton batendo Verstappen após o holandês cometer um erro na hora de ultrapassar o heptacampeão pela liderança, colocando as quatro rodas para fora da pista.

Quando perguntado sobre quem seria o melhor piloto da F1 atual em sua opinião, além de si próprio, Verstappen respondeu: "Cara, é super difícil de responder isso, mas é preciso dar crédito a Lewis".

"Pelo modo como ele vem lidando ao longo dos anos, sempre voltando mais forte, vencendo corridas e campeonatos. Não tem como ir para outro lugar, Lewis. Mas claro, ainda temos muitas pessoas boas na F1. Pilotos que considero muito, muito fortes e que teriam ido bem naquele carro também".

"Mas Lewis tem vitórias em corridas complicadas, como na Turquia no ano passado. Vencer aquela corrida. Ele foi muito bem. Ele é definitivamente um dos melhores da história da F1".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen está em uma posição única na F1 desde o início de 2020, sendo o único piloto com velocidade e um pacote capaz de desafiar ambas as Mercedes por vitórias.

Ele terminou atrás de Hamilton ou Valtteri Bottas nove vezes na última temporada, sendo seis em segundo lugar, batendo a montadora alemã duas vezes, no GP dos 70 anos e em Abu Dhabi.

Mas apesar de ficar regularmente próximo de Hamilton, e a sua frente em parte do GP do Bahrein após sair da pole, Verstappen explicou que não escolhe imitar seu rival quando examina onde pode ir ainda melhor.

"Não vejo desse jeito. Primeiro eu olho onde poderia ter sido melhor, ou diferente após cada corrida. Depois, assisto outras pessoas e revejo algumas coisas, mas não sou alguém que copia os outros. Sou eu mesmo".

"Porque se você copia coisas dos outros, sempre ficará para trás, porque não está inovando e buscando ser melhor que eles. Claro, você pode olhar e observar. Mas, no fim do dia, sou eu mesmo e isso é o que funciona melhor para mim".

AMEAÇADA pela Red Bull, Mercedes se vê MAL 'como em 2013' e crê em rival FAVORITA para F1 2021; veja

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.