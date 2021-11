A Williams admitiu que deve começar os testes da temporada 2022 da Fórmula 1 "um pouco atrás", após optar por não produzir um 'carro-mula' que seria utilizado no próximo mês, nos testes pós-temporada de Abu Dhabi.

A F1 se prepara para a chegada dos novos carros e pneus no próximo ano e, após os diversos testes feitos pela Pirelli ao longo de 2021, as equipes terão a primeira chance de fazer avaliações reais do modelo de 18 polegadas em Yas Marina, dias após o GP de Abu Dhabi.

Como parte do teste anual de novatos, de dois dias de duração, as equipes poderão usar os novos pneus em carros-mulas, com adaptações específicas para este modelo. Mas a Williams já deve começar a nova era com uma defasagem de conhecimento em relação às demais. Além de não ter participado dos testes da Pirelli, também não irá participar das sessões em Abu Dhabi pela falta de um carro do tipo.

O diretor de performance da Williams, Dave Robson, disse: "Infelizmente não vamos fazer nada. Não estaremos lá porque não temos um carro-mula e isso nos impede de participar do teste. Minha compreensão é de que, se você não tem um, não tem como estar no teste".

Robson explicou que a decisão de não construir um carro-mula foi feita por motivos financeiros, com a Williams não sendo convencida de que os benefícios de estar no teste de Abu Dhabi compensava os gastos na criação de um carro do tipo.

Com os testes de Abu Dhabi sendo a única oportunidade para as equipes experimentarem com os pneus antes da pré-temporada de 2022, Robson não tem dúvidas de que a Williams estará defasada em relação às rivais.

Mas ele acredita que terá tempo suficiente para compensar antes do início da temporada 2022.

Williams 2022 F1 car livery mock up Photo by: Williams

Questionado sobre o tamanho da desvantagem que ele sentia que a equipe teria ao não participar do teste em Abu Dhabi, disse: "Não nos esforçamos para quantificar isso".

"Sabemos que ter o carro seria benéfico mas, infelizmente, no momento tivemos que nos comprometer com isso, apenas não tivemos recursos. Foi uma decisão tomada há muito tempo e não podemos fazer nada".

"No final das contas, o que perderemos? Possivelmente começaremos os testes de pré-temporada um pouco atrás, acho. Mas acho que, se o carro estiver bem, poderemos nos recuperar rapidamente".

"Gostaríamos de estar nos testes mas não estaremos. No final das contas, não estaremos tão distantes quando as corridas começarem".

RETA FINAL: Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost? Wolff projeta 'treta'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: