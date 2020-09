Terceiro colocado da temporada 2020 da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, largará da terceira posição no GP da Toscana, neste domingo, e disse que "nunca" esperou lutar contra as dominantes Mercedes em Mugello, que recebe a categoria pela 1ª vez.

A declaração de Verstappen vem depois da classificação para o GP 1000 da Ferrari na F1. Apesar do arrojo do holandês e da festa para o time de Maranello, quem celebrou foi mesmo a Mercedes, que emplacou uma 'dobradinha' no grid de largada deste fim de semana.

Hexacampeão mundial e líder da atual temporada, o britânico Lewis Hamilton desbancou o companheiro finlandês Valtteri Bottas e larga da da posição de honra pela 95ª vez em sua carreira na F1. De todo modo, o domínio da Mercedes já era esperado por Verstappen.

“Pessoalmente, nunca esperei lutar contra eles”, afirmou o holandês, que ficou a 0s365 do pole position. “Mas, acho que, no geral, este fim de semana tem sido muito promissor, nos recuperamos bem de Monza", seguiu o piloto, que abandonou no GP da Itália.

"Por ser o terceiro na classificação, podemos ficar bem felizes e orgulhosos com isso. Essa pista é incrível para guiar. A classificação foi bem especial”, completou Verstappen, que larga à frente do companheiro anglo-tailandês Alexander Albon.

