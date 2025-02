Alonso critica formato de sprint e pede que F1 repense planos

Em 2025, teremos a quinta temporada da Fórmula 1 com o formato Sprint em alguns GPs. A introdução aconteceu em pequenas doses em 2021, seguida por seis corridas em 2023, mas o formato não parece ter convencido muito os pilotos e público, entre eles, Fernando Alonso.

O formato foi lançado em 2021, tendo 100km de extensão, e a etapa era precedida da classificação para a corrida principal de domingo. Além disso, a Sprint contava com poucos pontos em jogo - três para o vencedor, dois para o segundo lugar e um para o terceiro.

Em 2023, decidiu-se fazer dessa uma corrida completamente desconectada, de modo que a sprint e a corrida agora são precedidas por suas respectivas sessões de classificação, embora a ordem das sessões tenha mudado entre 2023 e 2024.

Se o formato de sprint está lutando para se provar junto ao público, muitas vezes é porque as corridas curtas oferecidas aos sábados não proporcionam, pelo menos não de forma inegável e sistemática, o espetáculo que foi anunciado quando foram introduzidas.

Algumas sprints se destacaram ao longo dessas quatro primeiras temporadas, mas, no final, os números permaneceram modestos, especialmente em comparação com as corridas longas aos domingos.

Muitos consideram que elas são simplesmente uma versão "miniatura" de uma corrida normal, onde os aspectos estratégicos dos eventos de 305 km quase nunca entram em jogo. E Fernando Alonso compartilha dessa opinião: para o piloto da Aston Martin, o fato de o sprint e a corrida serem disputados em um formato semelhante, especialmente na qualificação, não favorece os espectadores.

"Eu já disse isso muitas vezes: se você fizer a classificação no mesmo formato no Q1, Q2 e Q3, os caras da frente sempre vão terminar entre os 10 primeiros e, na corrida, seja ela de 50 ou 21 voltas, eles sempre vão terminar na frente", disse o espanhol à DAZN no final da temporada passada.

Fernando Alonso defende uma mudança no formato dos sprints da F1. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ou você muda o formato do grid, para que ele seja invertido ou algo assim - embora as equipes pareçam ser contra [essa ideia] - ou você o transforma em um formato de qualificação de uma volta, onde tudo pode acontecer".

O grid invertido é uma ideia que vem definhando nas gavetas do alto escalão há muito tempo. O plano de criar artificialmente um espetáculo ao forçar os melhores pilotos a largarem da parte de trás do grid esteve muito perto de ser implementada na F1 em 2020 quando, diante da crise da COVID, várias ideias foram apresentadas para tornar as corridas ainda mais espetaculares. A Mercedes, no entanto, se opôs, o que foi suficiente para acabar com ela na época.

Quanto aos treinos classificatórios de volta única, seria um retorno a um formato que já existia na F1 no início dos anos 2000. Cada participante teria a sua vez de marcar um único tempo que determinaria sua posição no grid.

Na época, essa não era uma opção convincente, tanto por razões de espetáculo, já que havia apenas um carro na pista, como também porque o formato apresentava riscos de injustiça esportiva (clima, mudanças na pista e etc.).

Alonso, que é o único piloto do grid atual a ter experimentado a qualificação de volta única, acredita que esse também é um argumento a favor desse formato:

"Com [esse formato de volta única], poderia haver a evolução da pista, as equipes na parte de trás do grid teriam uma chance se fossem as últimas a [fazer sua volta], mas não sei".

Seja qual for o caso, o bicampeão mundial acredita que a receita e os planos precisam ser revistos (novamente):

"Precisamos mudar o formato, porque, caso contrário, veremos uma repetição no sábado do que acontece no domingo. Isso é o que acontece em todos os circuitos; apenas Interlagos produz sprints mais interessantes, mas isso é porque também há muita degradação [dos pneus], ou porque chove".

