O nome de Max Verstappen estava sendo ligado à vaga na Mercedes há algum tempo, principalmente após as polêmicas enfrentadas por Christian Horner e a saída de Adrian Newey da Red Bull. O piloto entraria no lugar de Lewis Hamilton na equipe alemã de Fórmula 1.

Entretanto, nesta quarta-feira, ao GPBlog, a Mercedes confirmou que o holandês não irá pilotar ao lado de George Russell em 2025. A informação põe fim às especulações sobre uma possível transferência do tricampeão.

O contrato de Verstappen com a Red Bull está firmado até 2028, mas o competidor enfrentou rumores de que poderia não cumpri-lo integralmente. Isso se daria pela polêmica de Horner no início do ano, quando foi acusado por uma funcionária de ter comportamentos inapropriados.

Uma briga teria acontecido entre a família de Max e Christian, o que teria sido a causa para a saída de Newey do time taurino. Porém, o chefe da equipe foi considerado inocente após as investigações e as coisas parecem ter se acalmado.

Na Mercedes, em meio ao turbilhão enfrentado pela Red Bull, Toto Wolff acreditava que era o momento certo de tentar negociar com Verstappen para 2025. Mas, agora, o site confirma que as conversas foram colocadas de lado pelo holandês.

"Não estamos em condições de competir pela vitória em todas as corridas"

Antes da pausa de agosto, a Mercedes teve um bom desempenho em pista. A equipe alemã conquistou três das últimas quatro corridas e mostrou que está caminhando para um resultado mais positivo.

Porém, em sua primeira entrevista após a pausa, Wolff deixou claro que a equipe ainda tem um longo caminho a trilhar para chegar ao sucesso.

"Estamos prontos para voltar à pista neste fim de semana em Zandvoort. Tivemos um bom momento ao melhorar o carro e obter resultados mais fortes antes das férias de agosto".

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Vamos tentar continuar esse progresso nas últimas 10 corridas da temporada".

Atualmente, a Mercedes ocupada a quarta colocação na tabela de construtores. A equipe alemã somou 266 pontos, mas ainda tem 10 etapas para tentar se recuperar.

"Sabemos que precisamos diminuir a diferença. Ainda não estamos em condições de competir pela vitória em todas as corridas. No entanto, fizemos bons progressos na melhoria dos pontos fracos do W15 e continuaremos a trabalhar para conseguir mais".

"Se conseguirmos isso, diminuiremos a distância entre nós e os líderes de ambos os campeonatos".

Importante lembrar que Hamilton está posicionado em sexto na tabela de pilotos, tendo 127 pontos a menos que o líder Verstappen. Russell, por sua vez, somou apenas 116 pontos, se classificando como oitavo.

"Estamos entusiasmados com os desafios do resto da temporada".

