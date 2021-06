Max Verstappen disse que abandono em Baku foi especialmente frustrante porque sua equipe desfrutou de uma clara vantagem sobre a Mercedes nos últimos dois eventos em circuitos de rua da Fórmula 1.

O holandês disse que acredita que a equipe de Brackley se recuperará quando a F1 retornar às pistas mais tradicionais, a partir do GP da França, e lamentou o fato de que a Red Bull não aproveitou ao máximo a oportunidade para superar seu principal rival.

Depois de vencer em Mônaco, Verstappen liderava confortavelmente no Azerbaijão quando uma falha no pneu traseiro esquerdo o jogou contra o muro na reta dos boxes, quando se aproximava do final da volta 46.

O erro subsequente de Lewis Hamilton no reinício significou que o piloto da Mercedes também não conseguiu marcar pontos.

No entanto, isso pouco ajudou a acalmar a frustração de Verstappen, já que seu abandono significou que ele perdeu a chance de ganhar outros 10 pontos sobre Hamilton, que estava destinado ao terceiro lugar.

“Ainda estou chateado e desapontado, porque devíamos ter aberto mais essa diferença no campeonato”, disse ele quando questionado pelo Motorsport.com para resumir seus pensamentos após a corrida. “Sim, foi azar para mim, e então é claro que tive um pouco de sorte porque Lewis não marcou pontos.

“Mas, no entanto, é claro que não é o que você quer. Devíamos ter uma vitória confortável aqui. Porque eu acho que parecia que nos circuitos de rua em comparação com a Mercedes tínhamos uma certa vantagem sobre eles, o que é bom.”

“Mas é por isso que eu queria, é claro, superá-los mais. Porque eu sei que quando voltarmos às pistas normais, eles serão muito difíceis de vencer."

Questionado se tinha sido difícil controlar a corrida, Verstappen deixou claro que se sentia confortável ao correr na frente.

