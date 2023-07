F1: Verstappen fala sobre 'treta' com engenheiro no quali de Spa

Piloto holandês da Red Bull, Max Verstappen disse que vai falar com a equipe taurina sobre o acalorado 'desentendimento' que teve com seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, na classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1, mas não prevê que isso afete a relação com o ítalo-britânico.

Os dois tiveram uma troca de palavras ríspida no final do Q2, quando Verstappen avançou apenas em 10º, a última posição possível para se classificar ao Q3 e brigar pelas posições da frente em Spa-Francorchamps.

Quando retornou aos boxes após o Q2, Max estava aparentemente irritado com a insistência da Red Bull para que ele desse uma volta completa em velocidade mais baixa para recarregar a bateria antes de uma tentativa final no Q2, depois de sua saída da curva 9 no final do segundo segmento.

Max queria fazer imediatamente a segunda volta voadora consecutiva após o erro, mas Lambiase disse que a RBR achava que seus pneus macios estariam muito quentes ao fim do segundo giro rápido seguido.

O engenheiro também estava preocupado com o fator significativo de evolução da pista e com a possibilidade de os rivais de Verstappen serem mais rápidos, enquanto ele teria usado todo o impulso de acionamento elétrico de sua unidade de potência com duas voltas rápidas seguidas.

Verstappen: "P****, nós deveríamos ter apenas feito as duas voltas seguidas, como eu disse".

Lambiase: "Você avançou [ao Q3], Max".

Verstappen: "Sim, não dou a mínima, amigo, se estou em décimo. Foi uma execução ruim".

Lambiase: "OK, e quando a pista estava dois segundos mais rápida na sua última volta, imagina se você não tivesse mais energia, o que teria acontecido? Mas me diga o que você quer fazer no Q3 e nós faremos isso. Diga-me: conjuntos, combustível, plano de corrida...".

No fim das contas, Verstappen foi o mais rápido no Q3 e só não largará da pole position pois pagará punição de cinco posições no grid por troca da caixa de câmbio de seu RB19. O holandês pediu desculpas a Lambiase via rádio.

Verstappen: "Pelo menos tivemos um bom Q3! E, desculpe, 'GP', por um discurso tão... tão longo".

Lambiase: "[Estou] lentamente me acostumando, Max. Foram oito décimos para Leclerc".

Verstappen: "Felizmente, temos mais alguns anos [juntos], amigo. Então, está tudo bem".

Questionado questionado pelo Motorsport.com sobre o incidente e sobre se ele e a Red Bull poderiam ter trabalhado melhor na ocasião, Verstappen respondeu: "Honestamente, não há necessidade de eu comentar sobre isso aqui, vou discutir o assunto com ele [Lambiase]".

"Acho que nós dois às vezes podemos ser bastante 'vocais' ou 'emocionais' mas sempre resolvemos tudo depois. Então, está tudo bem", disse Max. O relacionamento entre Verstappen e Lambiase tem sido uma fonte de interesse na F1 há muito tempo, devido à abordagem calma e impassível do engenheiro ítalo-britânico para lidar com as mensagens de rádio frequentemente explosivas de seu piloto holandês.

Eles trabalham juntos desde que o holandês foi promovido para a Red Bull, vindo da então Toro Rosso, após 4 GPs em 2016. Lambiase já estava na equipe taurina, tendo sido contratado junto à então Force India para trabalhar com Sebastian Vettel antes de o alemão ir à Ferrari em 2015.

