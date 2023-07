A sexta-feira de classificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1 foi complicada para a Mercedes, com a equipe optando por configurações diferentes para seus pilotos britânicos Lewis Hamilton e George Russell como forma de tentar achar algum acerto competitivo em meio à chuva belga.

No fim das contas, Russell ficou com uma configuração de asa de maior arrasto, enquanto Hamilton foi à pista no quali com menos drag, o que também pode ter contribuído para sua boa posição no grid deste domingo. Enquanto Lewis larga em terceiro, George começa de oitavo no GP.

O heptacampeão admitiu que foi um jogo de adivinhação completo em relação à melhor maneira de abordar as coisas. Embora o veterano tenha levado a melhor no treino classificatório, o jovem pode se beneficiar na corrida caso não haja chuva, pois pode ter mais equilíbrio com o seu W14.

De todo modo, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou à Sky Sports F1 que eles foram à pista com configurações diferentes para os ingleses nesta sexta -- e, pelas regras de parque fechado, o set-up da sessão qualificatória vale também para a corrida de domingo.

"Nós usamos duas asas traseiras e configurações muito diferentes. E você pode ver que Lewis é capaz de extrair mais desempenho disso. E sim, ele (George) tem uma espécie de 'porta de celeiro' na traseira. Mas isso pode ser vantajoso para o desempenho dos pneus no domingo. Não ajudou hoje (sexta-feira), mas precisamos avaliar por que não ajudou", explicou o dirigente austríaco da Mercedes.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Embora Russell estivesse ciente de sua escolha de asa, ele ainda admitiu estar um pouco confuso sobre o motivo de ter sido tão lento. "Estamos simplesmente fora do ritmo. Para ser sincero, tivemos dificuldades na sessão e não sei bem o motivo. Normalmente, adoro essas sessões de transição [de pista molhada para seca], mas a cada volta não chegávamos a lugar algum. Temos de revisar e entender. A classificação não é tudo por aqui, mas gostaríamos de ter ficado mais 'acima'."

Hamilton, por sua vez, adotou tom ponderado: "De modo geral, o carro estava indo muito bem. Foi só no setor intermediário que perdemos um segundo. Por isso, é estudar para tentar descobrir onde está o problema e se, com o pacote que tenho, há alguma maneira de melhorar esse setor".

Norris ironiza Hamilton e Pérez: passou do ponto?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se Red Bull de 2023 pode ser comparada à McLaren de 1988

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: