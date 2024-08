Vettel defende volta de Mick Schumacher à F1 na Williams

O nome de Mick Schumacher foi relacionado à vaga que possivelmente ficará disponível na Williams caso a equipe decida não continuar com Logan Sargeant após o GP da Holanda. Agora, quem defendeu o retorno do filho da lenda de Fórmula 1 Michael Schumacher foi Sebastian Vettel.

O tetracampeão mundial afirmou que Mick merece uma chance de voltar a ocupar um assento na F1 e o espaço na Williams pode ser o momento perfeito para ele mostrar como evoluiu desde sua saída da Haas em 2022.

O tempo de Sargeant na Williams já tinha uma data para acabar, isso porque a equipe de Grove firmou contrato com Carlos Sainz para 2025. Entretanto, após a forte batida do norte-americano durante os treinos livres em Zandvoort - que prejudicou inúmeras peças das atualizações - pode ter forçado James Vowles a sair em busca de um nome para completar as próximas nove corridas.

Em entrevista à Bild, Vettel defendeu que o chefe da Williams deveria olhar com carinho a possibilidade de contratar Mick - que, atualmente, é piloto reserva da Mercedes e defende a Alpine na WEC.

"Se fosse minha decisão, eu tenderia a favorecer Mick. Claro que sou um pouco tendencioso porque ele é meu amigo, mas aos meus olhos ele é a melhor solução".

É importante lembrar que Vowles também vê o nome de Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull, como possibilidade para competir ao lado de Alexander Albon até o fim da temporada.

"Mick tem dois anos de experiência na F1 como piloto e tem uma visão técnica muito ampla graças à sua função atual. Ele conhece o motor Mercedes e amadureceu muito como pessoa desde que deixou a Haas".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vettel diz que as pessoas têm uma "imagem errada" de Mick

Toto Wolff, chefe da Mercedes, já defendeu a volta do Schumacher mais novo ao grid e apoiou Vettel. Agora, o tetracampeão disse que as pessoas precisam ter a chance de ver como o alemão amadureceu e melhorou desde suas duas temporadas conturbadas com a Haas.

"Mick é um bom piloto de corrida. Ele venceu a F2 e a F3 - isso não é pouca coisa. Agora ele amadureceu ainda mais. Tenho certeza de que ele pode impressionar na Williams. Especialmente porque, diferentemente de outros candidatos, ele conhece a escalação de pilotos da F1 e os circuitos. Essa é uma grande vantagem".

"Espero que ele tenha a chance e possa mostrar ao mundo do que é capaz. Mick foi injustamente rotulado por causa de seus dois anos na Haas".

"Claro, ele cometeu erros, mas o carro não era competitivo. Muitas pessoas têm uma imagem errada dele".

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!