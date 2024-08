A Williams estaria em busca de um substituto para Logan Sargeant ainda durante a temporada de 2024 da Fórmula 1. Agora, segundo informações do ESPN, James Vowles já teve uma reunião com Christian Horner para negociar o empréstimo de Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull.

O encontro teria acontecido após a classificação de Zandvoort, depois da forte batida de Sargeant, que acabou com algumas das peças da atualização aplicadas pela Williams.

À época, Horner afirmou que está aberto à ideia de emprestar Lawson para correr pela Williams nas próximas corridas.

"Depende das condições em que a situação estará e se poderemos recuperá-la rapidamente, se necessário. Mas se eles precisarem de um piloto no próximo fim de semana, estamos abertos a isso".

Ainda não está certo que Lawson irá substituir Sargeant em Monza, isso porque os pequenos intervalos entre as corridas fazem a Red Bull ser cautelosa na tomada da decisão. É importante lembrar que a Williams já confirmou a transferência de Carlos Sainz em 2025, mas estaria precisando de alguém para finalizar a temporada ao lado de Alexander Albon.

