Sebastian Vettel disse que seu futuro na Fórmula 1 com a Aston Martin depende de como ele responde à “montanha à nossa frente” na tentativa de melhorar o AMR22.

Em 2022, Vettel iniciou a segunda temporada de seu contrato de dois anos na Aston Martin depois de ter sido dispensado da Ferrari.

Vettel, no entanto, perdeu as duas primeiras etapas depois de testar positivo para Covid-19, enquanto o AMR22 não teve ritmo em comparação com seus rivais.

Depois de voltar à ação na Austrália, Vettel passou por um fim de semana de pesadelo, uma vez que seu carro teve um problema no motor no primeiro treino, bateu no TL3 (assim como o companheiro de equipe Lance Stroll, que também teve uma colisão na classificação com Nicholas Latifi), depois saiu no início da corrida antes de bater novamente e abandonar a prova com danos no carro - tendo também sido multado por excesso de velocidade no pitlane durante sua breve aparição na classificação, onde foi eliminado no Q1.

Falando sobre seu futuro na coletiva de imprensa antes do primeiro treino livre para o GP da Emilia Romagna deste fim de semana, Vettel reconheceu que em breve terá que decidir sobre a próxima fase de sua vida – se tenta obter um novo contrato com a Aston Martin, procura uma mudança em outro lugar na F1 ou no automobilismo, ou se aposenta das corridas, embora ele seja inflexível: “Definitivamente, não vou sentar do outro lado em termos de fazer perguntas aos pilotos”.

Quando pressionado sobre seus pensamentos sobre seu futuro a longo prazo na F1, Vettel respondeu: “Não sei. Sem segredos – vai depender, obviamente, de como este ano vai e depois começar a partir daí.”

Mais tarde, ele acrescentou: “O tempo dirá. No momento, acho que o foco está no agora e na montanha à nossa frente que tentamos escalar e não vamos escalar em um dia, não vamos escalar em um mês."

“Mas escolheremos o caminho que escalaremos, que determinará os próximos três ou quatro anos – então é por isso que sinto que é realmente importante focar nisso e é preciso toda a atenção."

“E então um dia haverá um dia para todos nós em que esta jornada termina e alguma outra jornada começará – seja ela qual for.”

Vettel também disse que seria "absolutamente errado anular esta temporada", apesar do difícil início de 2022 da escuderia, acrescentando que "o espírito é bom - a equipe está muito disposta a estar na frente".

“No momento não estamos, não é um segredo. Mas tem muito trabalho acontecendo.”

Quando questionado pelo Motorsport.com exatamente o que ele queria ao considerar seu futuro, Vettel aludiu à necessidade de estar na vitória e na disputa pelo título para permanecer na F1, mas também sugeriu que outros fatores na Aston pode ter um papel na sua decisão.

“Com toda a honestidade, eu tive uns 15 anos incríveis olhando para trás – e estava em posição de vencer campeonatos, vencer muitas corridas, lutar por pole positions, conseguir muitos pódios", disse o alemão.

“E obviamente o sabor era ótimo. Não é segredo se você não estiver em condições de estar lá que é um gosto diferente. Você precisa encontrar um tipo diferente de motivação."

“Mas, no final das contas, estou disposto a provar o mesmo novamente – essa é a natureza do esporte."

“Para alguns dos caras da sala [Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Kevin Magnussen e Alex Albon] é um pouco diferente porque eles estão muito no início de suas carreiras e ainda não tinham uma equipe ou carro capazes de mostrar ainda o que podem fazer."

“Então, é claramente uma posição diferente, mas essa é uma das grandes decisões."

“Mas a equipe está crescendo, há muitas coisas, parece muito promissor. A resposta é ‘o tempo dirá’."

“Mas essas serão as principais coisas que estarei analisando para ver o quão promissor é o futuro e em quanto tempo, porque obviamente não sou muito velho – acho que teria fisicamente muitos anos restantes, não é um problema em tudo.

“Mas sim, acho que esse é o objetivo final – vencer e lutar por pódios e vitórias, das quais atualmente estamos longe."

“Mas há muito trabalho, então isso também é muito empolgante – saber onde estamos agora e dar os pequenos passos e definir o caminho para o futuro", concluiu.

