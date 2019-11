Sebastian Vettel rebateu as críticas do diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, que disse que as mudanças nas regras da categoria em 2017 não faziam sentido porque tornaram os carros mais difíceis de ultrapassar, prejudicando o espetáculo para os fãs.

Quando Brawn explicou as modificações técnicas do novo regulamento da F1 para 2021, ele questionou a proposta implementada em 2017, por acreditar que os carros passaram a gerar mais downforce e consequentemente mais turbulência para os que vêm atrás, tornando as ultrapassagens mais difíceis e prejudicando o espetáculo. A GPDA (Associação dos Pilotos de GP) foi uma das defensoras da mudança que aumentou a velocidade dos carros

Perguntado pelo Motorsport.com se concordava que as mudanças de 2017 foram um erro, Vettel, atual chefe da GPDA, respondeu: “De forma alguma. Acho que os carros são muito mais espetaculares desde as alterações. Agora nós sabemos o que os carros podem fazer, eram bem mais lentos antes”.

“Obviamente nós tínhamos muito pouco arrasto e era excelente nas retas, mas não era muito empolgante para nós. Além disso, pareciam um pouco mais lentos do que nos anos anteriores. Então eu não acho que tenhamos mudado na direção errada”.

“Do meu ponto de vista, o erro foi que os carros são mais pesados, o que obviamente está um pouco relacionado às medidas de segurança, mas acho que todos aceitam isso, além da unidade de potência”.

Ultrapassar é sempre difícil

Apesar de dificuldade para ultrapassar, pilotos defendem carros mais velozes. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Os pilotos da Renault, Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo, fizeram comentários na mesma linha de Vettel. Para eles, apesar das dificuldades para ultrapassar, os carros atuais são mais arrojados e não classificariam a mudança como um erro.

"É verdade que, desde os carros da geração 17, ficou pior e mais difícil seguir e ultrapassar outros carros, especialmente em 18 e 19”, afirmou Hulkenberg. Quanto mais downforce os engenheiros acham, mais difícil fica para o carro que vem atrás - proporcionalmente você perde mais, então fica cada vez mais difícil. Mas um erro? Eu não iria tão longe”.

“Os carros parecem maiores, mais largos e sexy”, afirmou Ricciardo. “Eles parecem melhores do que em 2016. Mas minha preocupação não é apenas com a largura. Apesar dos carros crescerem, as pistas não foram alargadas, então há menos espaço para ultrapassagens. Além disso, com carros maiores é mais difícil termos ar mais limpo. Mas nós todos aprendemos e seguimos adiante”.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Além da questão financeira, a categoria máxima do automobilismo terá mudanças nos regulamentos técnicos, o que impacta na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

